Mutirão vai beneficiar mais de 40 pontos da Terra Firme com limpeza e educação ambiental
Ao todo, 400 trabalhadores participarão da iniciativa, que tem como expectativa alcançar também outros bairros da capital
Mais de 40 pontos do bairro da Terra Firme, em Belém, receberão serviços de zeladoria, como limpeza, dragagem e ações de educação ambiental. Ao todo, 400 trabalhadores participarão da iniciativa, que tem como expectativa alcançar também outros bairros da capital. Os trabalhos tiveram início nesta terça-feira (26).
As ações estão sendo realizadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), em parceria com a cooperativa Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves). “Esse mutirão terá tapa-buraco, limpeza de valas, desobstrução de bueiros, limpeza de canais, troca de iluminação pública e limpeza e requalificação dos espaços de convivência. Essa ação durará durante os próximos 15 dias”, explica o titular da Sezel, Cleiton Chaves.
“Além destes trabalhos, nós também estamos fazendo a escuta ativa com a comunidade, para saber o que cada um precisa e de que forma podemos melhorar a cidade. Nós queremos proporcionar uma melhor qualidade de vida com essa ação que vai durar 15 dias aqui na Terra Firme e que também vai percorrer por outros bairros de Belém", acrescenta, ainda, o prefeito Igor Normando.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA