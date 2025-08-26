Mutirão vai beneficiar mais de 40 pontos da Terra Firme com limpeza e educação ambiental

Mais de 40 pontos do bairro da Terra Firme, em Belém, receberão serviços de zeladoria, como limpeza, dragagem e ações de educação ambiental. Ao todo, 400 trabalhadores participarão da iniciativa, que tem como expectativa alcançar também outros bairros da capital. Os trabalhos tiveram início nesta terça-feira (26).

As ações estão sendo realizadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), em parceria com a cooperativa Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves). “Esse mutirão terá tapa-buraco, limpeza de valas, desobstrução de bueiros, limpeza de canais, troca de iluminação pública e limpeza e requalificação dos espaços de convivência. Essa ação durará durante os próximos 15 dias”, explica o titular da Sezel, Cleiton Chaves.

“Além destes trabalhos, nós também estamos fazendo a escuta ativa com a comunidade, para saber o que cada um precisa e de que forma podemos melhorar a cidade. Nós queremos proporcionar uma melhor qualidade de vida com essa ação que vai durar 15 dias aqui na Terra Firme e que também vai percorrer por outros bairros de Belém", acrescenta, ainda, o prefeito Igor Normando.