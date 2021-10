Mutirão para vacinação contra a Covid -19 movimenta postos em Belém neste domingo 

Até às 10h17, 215 vacinas contra a covid-19 haviam sido aplicadas, do total de 1.800 doses recebidas, neste domingo (31), no Clube Cassazum. Um dos 28 postos de vacinação distribuídos em Belém, no mutirão promovido pela prefeitura da capital paraense para viabilizar a primeira, segunda e terceira doses de reforço para pessoas a partir de 12 anos de idade.

A força-tarefa começou no sábado (30) e seguirá esta terça-feira (2), com a meta de alcançar 70% da população totalmente vacinada até o final da próxima semana, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Do total de 28 postos espalhados com funcionamento das 9h às 17h, a Sesma informou que somente o ponto de vacinação no It Center, na avenida Senador Lemos, nº 3.153, no bairro da Sacramenta, funcionaria até às 15h deste domingo (31).

"Nós estamos fazendo a segunda dose, eu e ela", afirmou o eletricista Andreci Ferreira da Silva, de 37 anos, referindo-se à filha, Lana Angelina, de 13 anos. Os dois foram juntos ao Cassazum, neste domingo, após a esposa de Andreci o avisar e pedir para que ele não perdesse a oportunidade.

O trabalhador contou que é eletricista, e tem a carteira assinada numa empresa que presta serviços para obras da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) no interior, e sempre que sabia da vacinação para a faixa etária dele estava em viagem de trabalho.

"Eu viajo muito hoje, mas deu certo hoje", disse Andreci Silva. A filha, Lana Angelina, estuda o 8º ano do ensino fundamental e comentou que muitos colegas na escola não estão vacinados e nem querem. "Eles não acham importante, não estão preocupados em tomar a vacina, dizem que não estão nem aí e quando perguntada sobre o que diria para seus colegas, agora que ela fechou o esquema vacinal, a adolescente comentou: "cada um com a sua, mas tenho medo deles pegarem e me passarem sem saber que estão doentes".

Adolescentes, idosos e pessoas de meia idade com uma das vacinas atrasadas ou mesmo em dia com o calendário vacinal movimentaram os postos de vacinação neste domingo. A assistente do setor de odontologia da Unidade de Referência Especializada (Ure Presidente Vargas), da Sespa, Maria Cláudia Emerenciano de Melo, de 57 anos, tomou a terceira dose no Cassazum.

Maria Cláudia recebeu a segunda dose e disse que o tempo da terceira imunização era para este período, de fato. "Abriu para mim agora mesmo, eu vejo, que no geral as pessoas estão mais conscientes sobre tomar a vacina", afimou, mas ela também reconheceu que ainda tem muita gente que pensa ao contrário.

"Tem gente que acha que a imunização não tem eficácia. Eu tenho parentes mesmo que não querem tomar, eu acho uma grande besteira, eu digo que quem não tomar daqui a pouco não vai poder nem arranjar emprego, não vai poder entrar em alguns lugares e você também pode pegar leve nem sentir e acabar transmitindo para as outras pessoas e isso (a pandemia) não vai acabar nunca", afirmou Maria Cláudia.

NOTA SESMA

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), nesse sábado (30), foram vacinadas cerca de 15 mil pessoas. A meta é imunizar 80 mil pessoas em quatro dias. Segundo balanço da Secretaria, Belém já ultrapassou a marca de 1,1 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose – ou 90% do público a ser vacinado – e 900 mil com as duas doses (que representam mais de 70% dos que devem ser vacinados com essa etapa e 60% da população total de Belém).