Mutirão municipal contra a dengue será realizado no bairro do Barreiro nesta sexta-feira

Com o aumento das chuvas em Belém, na próxima sexta-feira (19) será realizada a segunda edição do Mutirão de Combate à Dengue. O bairro beneficiado pela ação será o do Barreiro, que faz parte do Distrito Administrativo da Sacramenta (DASAC). A campanha 2024 teve início no dia 11 de janeiro no bairro do Jurunas, com 629 imóveis visitados e 8 casos notificados.

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), cerca de 45 agentes de combates às endemias estarão nas ruas, casas e prédios públicos e privados do Barreiro contra os indícios de arboviroses, doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos. Os exemplos mais comuns nos ambientes urbanos são: dengue, chikungunya e zika, transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti.

“A ação no bairro do Barreiro será realizada por ter apresentado o aumento de notificações de pessoas com suspeita de arbovirose e o alto índice de criadouros na área. A realização contínua de mutirões é um dos fatores do município de Belém não registrar óbitos de dengue desde 2022”, destaca o chefe da Divisão de Controle de Endemias da Sesma, Alberto Rodrigues.

Prevenção

Segundo divulgado pela Sesma, as dificuldades que os servidores da área de saúde encontram, além de casas fechadas, é a falta de interesse de muitos moradores em receber o agente de endemias. “A gente chega, bate na porta das casas e há situações que temos dificuldades para entrar em contato com os donos dos imóveis, mas com jeitinho vamos conversando com os moradores e fazendo nosso trabalho”, informa Ana Conceição, agente de combate às endemias.

A Sesma reforça que o procedimento básico que previne a dengue é evitar água parada, tampar bem a caixa d’água e cisternas, estar sempre verificando para que não fique água acumulada nos baldes e quintais, acondicionar corretamente o lixo em saco plástico e estar atento às coletas de lixo domiciliar. Além de receber o agente para visita em sua residência, o qual estará identificado com crachá da Secretaria Municipal de Saúde.