Mutirão de vacinação oferece 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina anticovid-19 em Benevides

Do dia 16 ao dia 19, o município de Benevides ofertará a primeira dose da vacina contra Covid-19 a qualquer pessoa com idade de 12 anos ou mais. Durante a semana também será aplicada a segunda dose dos imunizantes Astrazeneca, Coronavac e Pfizer. Quem ainda não foi vacinado poderá receber a dose do imunizante nos pontos de vacinação no UBS Santa Maria, UBS Cohab, CRAS Murinin e na Igreja Quadrangular (bairro Medice). A vacinação ocorre sempre de 8h às 13h.

O cronograma para está semana também contempla a aplicação da 3ª dose (dose de reforço) para imunossuprimidos, trabalhadores da saúde e idosos de 60 anos ou mais. As pessoas que compõem esses grupos devem ter tomado a 2ª dose há seis meses.