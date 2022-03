Mutirão de vacinação contra a covid-19 começou nesta sexta-feira (11); confira o calendário

O mutirão de vacinação contra a covid-19 começou nesta sexta-feira (11), em todo o Pará, e segue até domingo (13). Em Belém, o público pode se vacinar até às 17h, em 79 pontos distribuídos entre Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégia Saúde da Família (ESF), universidades e hospitais. Nos shoppings, a vacinação segue até as 19h.

O mutirão tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal da população como um todo, mas principalmente das crianças. Podem se vacinar todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, bem como as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose até novembro de 2021 e que ainda não receberam a terceira dose.

As doses de reforço (terceira ou quarta aplicação) também estão disponíveis para pessoas imunocomprometidas, acima de 18 anos de idade. Idosos com 85 anos ou mais (nascidos em 1936) e que receberam as três doses até o mês de setembro, podem comparecer ao ponto de vacinação para tomar a quarta dose.

Primeiro dia de mutirão foi tranquilo no bairro da Pedreira

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no bairro da Pedreira, em Belém, o primeiro dia de mutirão foi com baixa movimentação: sem filas e sem espera para se imunizar. A dona de casa, Reurea Neves, aproveitou a tranquilidade para completar o esquema vacinal, junto com a filha, Rubianne, estudante de 18 anos.

“Eu tomei todas as doses certinhas, até aqui. Só a terceira, que era pra eu ter tomado em fevereiro, mas como eu gripei, estou vindo agora aqui tomar”, contou. “Já trouxe para vacinar também os meus dois filhos, tanto que estou aqui, agora, com a mais velha, que também veio tomar”.

A filha de Reurea, Rubianne, conta que também seguiu o esquema vacinal corretamente, pensando, inclusive, na volta às aulas da rede estadual, previstas para começarem na próxima semana: “Desde a matrícula eles pediram comprovante de vacinação. Hoje eu vim tomar a terceira”.

Reurea explica que, para ela, a vacinação é muito importante, por isso, ela incentiva todas as pessoas a se vacinarem. “Pra mim, a gente se sente mais seguro, para poder sair, se prevenir e saber que estamos protegidas dessa doença”, afirma.

Mutirão continua no sábado e domingo em locais específicos

No sábado e domingo (11 e 12), a vacinação continuará nos nos shopping centers, hospitais de rede particular e nos distritos de Mosqueiro e Outeiro.

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém. Já as pessoas imunocomprometidas devem apresentar, ainda, uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão, que serão entregues no ponto de vacinação.

Confira os locais de vacinação do Mutirão nesta sexta (11) e no fim de semana

Sexta-feira (11)

