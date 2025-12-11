Mutirão de Saúde com cerca de 1.800 atendimentos vai reduzir filas do SUS em Belém

Neste sábado, 13 de dezembro, Belém recebe um mutirão com o objetivo de oferecer cerca de 1.800 atendimentos programados, incluindo consultas, exames e cirurgias, para pacientes previamente agendados. A ação, que será nos hospitais Bettina Ferro e João de Barros Barreto, visa reduzir as filas do Sistema Único de Saúde (SUS) e diminuir a demanda reprimida por procedimentos médicos.

Os atendimentos nos hospitais serão exclusivamente para pacientes encaminhados pela regulação municipal, não havendo oferta para demanda espontânea. Essa medida busca garantir que aqueles que já estão na fila de espera do SUS sejam priorizados, reduzindo as listas de espera para procedimentos médicos de média e alta complexidade.

Localização dos atendimentos

Hospital Bettina Ferro de Souza (HUBFS): Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá, Belém

Hospital João de Barros Barreto (HUJBB): Rua dos Mundurucus, 4487, Guamá, Belém

A força-tarefa faz parte de um esforço nacional para acelerar o atendimento na rede pública de saúde. Ao todo, mais de 52 mil atendimentos serão realizados em hospitais universitários em todo o Brasil.

O que será oferecido?

No HUBFS, serão realizados 880 exames, incluindo oftalmológicos (como biomicroscopia de fundo de olho, fundoscopia e tomografia de coerência óptica), avaliações auditivas, eletrocardiograma e videolaringoscopia. Também serão realizadas 220 consultas, em especialidades como otorrinolaringologia, cardiologia, anestesiologia e oftalmologia. A unidade programou, ainda, 64 cirurgias, contemplando procedimentos de pterígio, catarata e aplicações intravítreas.

Nesta edição, o Bettina Ferro terá uma linha de cuidado voltada a povos indígenas, com consultas oftalmológicas específicas e um fluxo assistencial adaptado às necessidades dos povos originários. A força-tarefa também inclui atendimentos destinados a pessoas acima de 60 anos com indicação para cirurgia de catarata.

No HUJBB, a programação inclui 90 ultrassonografias, 20 exames Doppler, 20 ressonâncias magnéticas, 40 tomografias, 16 colonoscopias, 15 pequenas cirurgias e 12 cirurgias de médio porte (4 colecistectomias e 8 hernioplastias), além de 40 avaliações de risco cirúrgico (radiografia, eletrocardiograma e exames laboratoriais). Também serão ofertadas biópsias, sendo 40 de cavidade bucal, 25 dermatológicas e 15 de cabeça e pescoço.

Além disso, o HUJBB oferece o Serviço de Cirurgia Vascular realizando escleroterapias, procedimento minimamente invasivo para o tratamento de varizes. A técnica consiste na aplicação de substâncias que promovem o fechamento dos vasos. Durante o mutirão, 12 pacientes previamente agendados receberão esse atendimento. A ação também marca os cinco anos de funcionamento do Ambulatório de Escleroterapia do hospital universitário e integra a programação científica da Jornada Paraense de Cirurgia Vascular.

O mutirão Ebserh em Ação é uma iniciativa nacional que envolve 45 hospitais universitários federais em todo o Brasil, promovendo mutirões para reduzir a demanda por procedimentos de saúde, principalmente cirurgias e exames. Segundo Regina Feio Barroso, superintendente do CHU-UFPA, o evento é uma oportunidade importante para ampliar o atendimento e dar vazão à demanda do SUS.“O Dia E é uma demonstração do papel dos hospitais universitários na ampliação do acesso da população a procedimentos especializados. Ao reunir nossas unidades em um esforço conjunto, conseguimos acelerar atendimentos, reduzir filas e garantir que mais pessoas recebam o cuidado que precisam com qualidade, segurança e acolhimento”, afirmou.

Serviços de acolhimento

Além dos procedimentos médicos, os pacientes no Hospital Barros Barreto serão acolhidos por equipes multiprofissionais. Durante a espera, as equipes oferecerão orientações sobre bem-estar nutricional, incluindo aferição de peso, altura e circunferências, além de distribuir materiais educativos sobre alimentação saudável. Um dos materiais distribuídos será uma cartilha específica para pacientes em tratamento radioterápico, visando melhorar a adesão ao tratamento e promover a saúde contínua dos pacientes.

Agendamento e critérios de atendimento

O mutirão ‘Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas’ é promovido pelo Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).