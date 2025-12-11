Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Mutirão de Saúde com cerca de 1.800 atendimentos vai reduzir filas do SUS em Belém

Os atendimentos nos hospitais serão exclusivamente para pacientes encaminhados pela regulação municipal, não havendo oferta para demanda espontânea

Laura Serejo*
fonte

Imagem ilustrativa (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Neste sábado, 13 de dezembro, Belém recebe um mutirão com o objetivo de oferecer cerca de 1.800 atendimentos programados, incluindo consultas, exames e cirurgias, para pacientes previamente agendados. A ação, que será nos hospitais Bettina Ferro e João de Barros Barreto, visa reduzir as filas do Sistema Único de Saúde (SUS) e diminuir a demanda reprimida por procedimentos médicos.

Os atendimentos nos hospitais serão exclusivamente para pacientes encaminhados pela regulação municipal, não havendo oferta para demanda espontânea. Essa medida busca garantir que aqueles que já estão na fila de espera do SUS sejam priorizados, reduzindo as listas de espera para procedimentos médicos de média e alta complexidade.

Localização dos atendimentos

  • Hospital Bettina Ferro de Souza (HUBFS): Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá, Belém 
  • Hospital João de Barros Barreto (HUJBB): Rua dos Mundurucus, 4487, Guamá, Belém 

A força-tarefa faz parte de um esforço nacional para acelerar o atendimento na rede pública de saúde. Ao todo, mais de 52 mil atendimentos serão realizados em hospitais universitários em todo o Brasil.

O que será oferecido?

No HUBFS, serão realizados 880 exames, incluindo oftalmológicos (como biomicroscopia de fundo de olho, fundoscopia e tomografia de coerência óptica), avaliações auditivas, eletrocardiograma e videolaringoscopia. Também serão realizadas 220 consultas, em especialidades como otorrinolaringologia, cardiologia, anestesiologia e oftalmologia. A unidade programou, ainda, 64 cirurgias, contemplando procedimentos de pterígio, catarata e aplicações intravítreas.

Nesta edição, o Bettina Ferro terá uma linha de cuidado voltada a povos indígenas, com consultas oftalmológicas específicas e um fluxo assistencial adaptado às necessidades dos povos originários. A força-tarefa também inclui atendimentos destinados a pessoas acima de 60 anos com indicação para cirurgia de catarata.

No HUJBB, a programação inclui 90 ultrassonografias, 20 exames Doppler, 20 ressonâncias magnéticas, 40 tomografias, 16 colonoscopias, 15 pequenas cirurgias e 12 cirurgias de médio porte (4 colecistectomias e 8 hernioplastias), além de 40 avaliações de risco cirúrgico (radiografia, eletrocardiograma e exames laboratoriais). Também serão ofertadas biópsias, sendo 40 de cavidade bucal, 25 dermatológicas e 15 de cabeça e pescoço.

Além disso, o  HUJBB oferece o Serviço de Cirurgia Vascular realizando escleroterapias, procedimento minimamente invasivo para o tratamento de varizes. A técnica consiste na aplicação de substâncias que promovem o fechamento dos vasos. Durante o mutirão, 12 pacientes previamente agendados receberão esse atendimento. A ação também marca os cinco anos de funcionamento do Ambulatório de Escleroterapia do hospital universitário e integra a programação científica da Jornada Paraense de Cirurgia Vascular.

O mutirão Ebserh em Ação é uma iniciativa nacional que envolve 45 hospitais universitários federais em todo o Brasil, promovendo mutirões para reduzir a demanda por procedimentos de saúde, principalmente cirurgias e exames. Segundo Regina Feio Barroso, superintendente do CHU-UFPA, o evento é uma oportunidade importante para ampliar o atendimento e dar vazão à demanda do SUS.“O Dia E é uma demonstração do papel dos hospitais universitários na ampliação do acesso da população a procedimentos especializados. Ao reunir nossas unidades em um esforço conjunto, conseguimos acelerar atendimentos, reduzir filas e garantir que mais pessoas recebam o cuidado que precisam com qualidade, segurança e acolhimento”, afirmou.

Serviços de acolhimento

Além dos procedimentos médicos, os pacientes no Hospital Barros Barreto serão acolhidos por equipes multiprofissionais. Durante a espera, as equipes oferecerão orientações sobre bem-estar nutricional, incluindo aferição de peso, altura e circunferências, além de distribuir materiais educativos sobre alimentação saudável. Um dos materiais distribuídos será uma cartilha específica para pacientes em tratamento radioterápico, visando melhorar a adesão ao tratamento e promover a saúde contínua dos pacientes.

Agendamento e critérios de atendimento

Os atendimentos serão exclusivos para pacientes previamente agendados pela regulação municipal, e não haverá atendimento para demanda espontânea. A ação visa priorizar aqueles que já estão na fila de espera do SUS, buscando reduzir o tempo de espera por procedimentos de média e alta complexidade.

O mutirão ‘Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas’ é promovido pelo Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mutirão de saúde

SUS
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Círio 2022: praticantes de religião de matriz africana fazem homenagem a Nossa Senhora de Nazaré

A homenagem ocorreu em Ananindeua, durante o traslado da imagem peregrina

07.10.22 12h57

PREVENÇÃO

Revisão no carro: confira os itens que devem ser checados antes de viajar no fim de ano

A revisão completa deve ser feita a cada seis meses ou a cada 5.000 km rodados

12.12.25 8h00

NATAL

Especial de Natal será realizado pela primeira vez em Belém

A programação inédita leva cortejo natalino, coral, Balada Kids, chegada do Papai Noel e uma árvore de 32 metros ao Parque Linear da Doca

12.12.25 18h41

PROGRAMAÇÃO

Quando o Parque da Cidade vai fechar? Veja até quando o espaço ficará aberto ao público

Espaço será fechado ao público para a preparação da COP 30, que acontece em novembro de 2025 em Belém. Entenda o motivo e saiba quando o parque deve reabrir

24.07.25 0h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda