Mutirão de limpeza busca reduzir resíduo no Rio Tucunduba em Belém

Na data em que é celebrada o Dia Mundial dos Oceanos, nesta quarta-feira (08), a Faculdade de Oceanografia da Universidade Federal do Pará (UFPA), realizará a ação “Limpa Tucunduba”, com o objetivo de reduzir o número de resíduos no rio que nasce no bairro do Marco, corta a Terra Firme e Guamá, desembocando na área da universidade.

A ação será das 9h às 13h, com saída do Complexo do Vadião, na UFPA. Para confirmar participação, os interessados deverão realizar inscrição por meio de formulário online até às 20h desta terça-feira (07).

Dentre os principais resíduos a serem coletados será o plástico, que, anualmente, é responsável por cerca de 6 toneladas de resíduos no Rio Tucunduba, conforme dados do Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho (Lapmar).

A destinação inadequada desses materiais atinge diretamente os animais desses ecossistemas, que correm o risco de ingerir ou até mesmo de ficarem presos com o plástico. Além disso, a saúde de moradores que vivem em torno do rio também pode ser prejudicada.

Com o objetivo de valorizar os rios paraenses e conscientizar a população no que diz respeito a práticas de conservação, a programação pretende envolver a população que habita em torno do rio, além de acadêmicos da UFPA, demais estudantes e o público em geral.

Serviço

Limpa Tucunduba

Data: 08/06 (terça-feira)

Hora: das 9h às 13h

Local: Foz do rio Tucunduba, localizada próximo do Complexo Vadião, no Campus da UFPA, bairro do Guamá, em Belém

Inscrições: via formulário até às 20h do dia 7 de junho

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)