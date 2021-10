Mutirão convoca todos acima de 18 anos à vacinação anticovid em Belém; confira os locais

Um grande mutirão de vacinação anticovid-19 está sendo realizado pela Prefeitura de Belém deste sábado, 30, até terça-feira, 2 de novembro. A convocatória é para todos os adultos, com 18 anos ou mais, que perderam a primeira ou a segunda dose do imunizante. No bairro da Sacramenta, em um dos 29 pontos de imunização, a movimentação seguia tranquila ao longo da manhã. A expectativa é que o local receba ao menos mil pessoas ao longo de hoje.

O fim de semana também disponibiliza a terceira dose de reforço para os idosos acima de 70 anos que tenham tomando a segunda dose até julho, assim como para os profissionais da saúde na mesma situação.

Para se vacinar, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Belém. Já para quem vai tomar a segunda dose, além desses documentos, precisa apresentar o cartão de vacinação de Belém.

Quem aproveitou para garantir a 2ª dose foi a empregada doméstica Selma Lima, de 39 anos. Aliviada, ela conta que perdeu a segunda dose já na segunda chamada para os nascidos em 1982 porque estava com sintomas de gripe. "Na época eu estava com dor de garganta, coriza. Então fui aconselhada a voltar outro dia. Por isso que, quando vi que teria a vacinação, decidi vir logo", apontou. "Agora a maior sensação é de alívio. Eu tinha muito medo de sair, de aglomerar. Pelo menos é uma garantia de que estou 100% imunizada", comemorou.

Técnico em refrigeração, Francisco Corrêa Barbosa, de 45 anos, também foi assegurar a segunda dose do imunizante. "Eu viajo muito e acabei perdendo a minha vez. Cheguei esses dias em Belém de novo e aproveitei", conta.

O mutirão em meio ao feriado prolongado do Dia de Finados, 2 de novembro, fez com que a movimentação fosse abaixo do normal no IT Center. Segundo a técnica de enfermagem Rejane Bordalo, o local costuma receber mais de mil pessoas por dia, mas a procura estava abaixo do esperado. "Hoje estamos esperando 1200 pessoas. Temos 600 doses de Coronavac, 600 da Pfizer e 500 de AstraZeneca. Hoje poucas pessoas vieram, provavelmente por conta do feriado", avalia.

A segunda-feira, 1º de novembro, será dedicada à primeira dose da Pfizer, para adolescentes de 12 a 17 anos e a segunda dose da Pfizer para os nascidos em 2004. E na terça, dia 2, a segunda dose Pfizer para os nascidos em 2005 e 2006.

Pontos de vacinação: