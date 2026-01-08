Museu Goeldi terá programação especial pelos 410 anos de Belém; veja quando

A partir das 9h da próxima segunda-feira (12), o Parque Zoobotânico do Museu Goeldi abrirá de forma excepcional para celebrar os 410 anos de Belém com uma programação especial baseada no tema “Belém e o Parque do Museu Goeldi: influências mútuas, patrimônio compartilhado”. A agenda reúne mesa-redonda, exposição, trilhas e atividades educativas para crianças.

O objetivo, segundo a instituição, é convidar os visitantes a refletirem sobre a relação histórica, cultural e afetiva entre o parque — a parte mais conhecida do Museu Goeldi — e a cidade, mostrando como ambos cresceram e se transformaram juntos ao longo dos anos. O evento é promovido pela Coordenação de Comunicação e Extensão (Cocex), gerenciada por Sue Anne Regina Ferreira da Costa, e pelo Serviço do Parque Zoobotânico, chefiado por Pedro Pompei Filizzola Oliva.

“Mais do que uma celebração, o evento reafirma o compromisso do Museu Goeldi com a valorização da memória urbana, da educação científica e do patrimônio amazônico, fortalecendo seu papel como um espaço de encontro entre ciência, cultura, infância e cidade, profundamente conectado à história e à identidade de Belém”, destaca a coordenadora da Cocex, Sue Anne Costa.

Normalmente, o Parque do Museu funciona de quarta-feira a domingo, das 9h às 16h, sendo os demais dias reservados à manutenção do espaço. Em ocasiões especiais, a exemplo do aniversário de Belém, o espaço é aberto a visitantes, que têm a oportunidade de conhecer exemplares da fauna e da flora amazônica, além de visitar as exposições em cartaz.

Atualmente, quatro mostras podem ser visitadas: Diversidades Amazônicas e Brasil: Terra Indígena (no Centro de Exposições Eduardo Galvão), Ahetxiê: Um Tesouro da Costa Amazônica (no Aquário Jacques Huber) e Um Rio Não Existe Sozinho (intervenções distribuídas pelo parque). Essa base do Museu – a instituição ainda possui outras duas: o Campus de Pesquisa e a Estação Científica – tem 130 anos de existência e sua história se mistura com a de Belém.

Atividades comemorativas

O evento terá como eixo central a mesa-redonda que acontece entre 10h e 12h, no auditório do Centro de Exposições Eduardo Galvão, com a participação de Nelson Sanjad, pesquisador e historiador do MPEG; Karol Gillet, tecnologista na área de museologia; e Pedro Pompei Filizzola Oliva, chefe do Serviço do Parque. Eles irão discutir o papel do Parque do Museu Goeldi na formação do imaginário urbano, científico e cultural de Belém, assim como as marcas que a cidade imprimiu na trajetória institucional, paisagística e social do Museu.

Discussões

Como complemento às discussões, o público poderá visitar, durante o horário de funcionamento do parque, uma exposição de fotografias e de objetos históricos, especialmente selecionados para narrar a história da relação entre o Parque e Belém, revelando memórias, usos e significados compartilhados que reforçam o Parque do Museu Goeldi como patrimônio coletivo, científico e afetivo da cidade. A mostra fotográfica será montada no hall do Centro de Exposições Eduardo Galvão.

A programação inclui ainda ações educativas voltadas para crianças organizadas pelo Serviço de Educação (Seedu). As atividades lúdicas e interativas propõem estimular o contato com a história do Parque, a biodiversidade amazônica e a memória da cidade de Belém. Serão três trilhas guiadas que acontecerão a partir das 9h, com saídas da entrada principal do Parque (Rocinha), de meia em meia hora. As oficinas acontecerão no Castelinho, durante toda a manhã.

Serviço

Parque Zoobotânico do Museu Goeldi

Funcionamento especial: segunda-feira (12/01/2026), aniversário de Belém, das 9h às 16h

Ingresso: R$ 3 (com meia-entrada para estudantes, para jovens de baixa renda e para profissionais da educação; e gratuidade para crianças de até 11 anos, para pessoas com mais de 60 anos e para pessoas com deficiência).

Localização: Av. Magalhães Barata, 376, São Braz, CEP: 66040-170 – Belém, Pará