Museu Goeldi suspende visitação após morte de ave com suspeita de gripe aviária

O Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, está temporariamente fechado ao público por precaução, após a morte da ave mutum-cavalo (Pauxi tuberosa), moradora antiga do Parque, com sinais de comprometimento respiratório. A suspeita é de infecção por gripe aviária. A suspensão da visitação foi anunciada nesta quarta-feira (11) e segue os protocolos sanitários do Ministério da Agricultura e Pecuária. O fechamento permanecerá até a divulgação dos exames laboratoriais, prevista para as próximas 72 horas.

A ave, um exemplar adulto, foi atendida pela equipe de Veterinária na tarde de terça-feira (10), mas não resistiu durante o exame clínico. O caso foi imediatamente comunicado à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), que realizou coletas de material biológico na manhã desta quarta-feira (11) para investigação da causa da morte.

A possível presença do vírus influenza aviária está sendo considerada pelas autoridades sanitárias. A reabertura do parque ou a adoção de novas medidas dependerá dos resultados dos exames. O Museu Goeldi reforçou que a decisão é preventiva e visa proteger os animais, os trabalhadores e os visitantes.