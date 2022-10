Museu Goeldi inaugura exposição 'Diversidades Amazônicas', com fósseis de animais históricos

O Museu Paraense Emílio Goeldi inaugurou, no último dia 28 de setembro, uma grande exposição chamada "Diversidades Amazônicas", que reúne conhecimentos de cientistas, povos tradicionais e artistas para mostrar a diversidade deste vasto bioma habitado por tantas culturas. A visitação funcionará de quarta a domingo, das 9h às 14h, no Centro de Exposições Eduardo Galvão. A entrada é gratuita para todos os visitantes do parque zoobotânico. O ingresso do parque custa R$ 3, com meia entrada e gratuidades previstas em lei.

Os visitantes terão a oportunidade de ver de perto alguns itens valiosos de diversas coleções reunidas pelo Museu Goeldi desde o século XIX, em áreas como a Paleontologia, Zoologia, Botânica, Arqueologia, Antropologia e a Linguística indígena. Os itens das coleções científicas ajudam a demonstrar a complexidade da região e os vários aspectos dela estudados pelo Museu Goeldi. As mais de 300 peças estarão acompanhadas de instalações interativas e experiências imersivas.

De acordo com a diretora do Museu Goeldi, a bióloga Ana Luisa Albernaz, montar uma exposição com tantas áreas diferentes, com uma diversidade de ideias e visões, foi um processo complexo e demorado, conduzido coletivamente, para que o melhor resultado pudesse ser apresentado ao público. “A grande contribuição de muitos profissionais, bolsistas e estudantes da instituição faz com que a exposição seja uma conquista de todos”, celebra Albernaz.

A abertura da exposição, que ocupa 480 metros quadrados, marca também a inauguração do novo Centro de Exposições Eduardo Galvão do Museu Goeldi. Com 1850 metros quadrado, o Centro de Exposições tem, além da grande sala onde estará instalada a “Diversidades Amazônicas”, um mini auditório com capacidade para 58 pessoas, um mezanino para exposições temporárias e terá um Café e um Mirante, para que o público possa observar as copas das árvores do Parque Zoobotânico.

O prédio foi projetado para uso racional de energia, acessibilidade para pessoas com deficiência, com rampas e elevador. Sua fachada é adornada por um Jardim Vertical que procura harmonizar a construção com o paisagismo da flora do Parque Zoobotânico. O Centro também abriga a Reserva Técnica de Museografia, para guarda e conservação dos acervos que serão expostos, e uma oficina de apoio à montagem das exposições.

Atrações

Em Diversidades, o público encontrará um caminho dividido em cinco módulos: “Origens”, “Espécies”, “Ambientes”, “Culturas” e “Futuros”. Neles, estão integradas peças de diferentes coleções científicas, além de conteúdos interativos, modelos em 3D e trabalhos artísticos que traçam uma linha do tempo da Amazônia, desde a sua formação há milhões de anos, passando pela importância de seus ecossistemas e populações, até chegar no presente, quando precisamos de esforços coletivos para garantir o seu futuro.

De acordo com Fernanda Queiroz, Coordenadora de Museologia do Museu Goeldi, em cada um dos espaços desses módulos, há sempre algo que desperta de imediato a atenção, com curiosidades para todos os gostos. “A mim, chama atenção saber um pouco mais da megafauna que há tempos atrás já viveu por aqui e poder imaginar e experenciar o tamanho desses animais”, exemplifica Fernanda, referindo-se ao painel com o tamanho real de alguns animais extintos do módulo “Origens”, como uma espécie gigante de jacaré, o Purussaurus brasiliensis.

Serviço

Exposição “Diversidades Amazônicas”

A partir de 28 de setembro de 2022.

Local: Centro de Exposições Eduardo Galvão, no Parque Zoobotânico do Museu Goeldi.

Funcionamento de quarta a domingo, das 9h às 14h. Entrada gratuita para todos os visitantes do Parque Zoobotânico (o ingresso do Parque custa R$3, com meia e entrada e gratuidades previstas em lei).