Museu Goeldi discute representatividade racial nas instituições museológicas

Nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, o Museu Goeldi abre as portas para discutir a representatividade racial nas instituições museológicas. A roda de conversa "Narrativas Negras nos Museus" será realizada às 15h, com a mediação da doutora Sue Costa, coordenadora de Museologia do Goeldi e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA).

As convidadas dessa conversa são as pesquisadoras Samantha Raissa Cunha, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Sociocultural pelo MPEG, que pesquisa a coleção africana do Museu Goeldi; a professora Luzia Gomes Ferreira, poeta, escritora e doutora em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; e a professora emérita da UFPA, Zélia Amador de Deus, doutora em Ciências Sociais pela Federal do Pará, dramaturga, pesquisadora do campo das artes, referência na militância pelos direitos no Brasil e fundadora do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa).

À redação integrada de O Liberal, a professora Sue Costa comentou sobre a programação. “Esse evento é uma oportunidade de falarmos sobre um tema tão importante na contemporaneidade, que são as Narrativas Negras nos Museus, pois consideramos estas instituições fundamentais na construção de sociedades mais justas e democráticas”, afirmou. “Esta roda de conversa pretende ser um diálogo referente à representatividade nas instituições museológicas em suas diversas abrangências, já que as participantes são pesquisadoras negras que atuam no tema seja na elaboração de exposições, na formação profissional ou na pesquisa da coleção Africana do Museu Paraense Emílio Goeldi”, acrescentou.

A programação Museu de Portas Abertas é virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. A pessoa pode acompanhar pela plataforma YouTube através deste link https://youtu.be/AvX8L7iLGns