Museu Goeldi debate sobre inclusão e acessibilidade em evento nacional que começa nesta quinta (26)

Com o tema “Museus, acessibilidade e inclusão”, inicia nesta quinta-feira (26) a programação do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) na 18ª Primavera dos Museus, evento nacional que ocorre anualmente. No Pará, as atividades serão realizadas em Belém e em Bujaru, localizada na microrregião de Castanhal, na Grande Belém. A programação, que encerra no domingo, 29 de setembro, inclui debates, lançamento de catálogo, encontro de espaços museais e Trilha dos Sentidos no Parque Zoobotânico da instituição.

A Primavera dos Museus é uma ação convocada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e teve início oficialmente na segunda-feira (23), no Espaço Cultural Renato Russo, em Brasília, Distrito Federal. O objetivo do evento é mobilizar o circuito museal com debates e atividades diversas nas mais de 900 instituições participantes.

O tema deste ano estimula a promoção do acesso de todos os públicos aos museus, instituições de memória, espaços e centros culturais brasileiros, considerando as condições físicas, sensoriais, cognitivas e os aspectos socioculturais de cada grupo.

Debate sobre acessibilidade

O Museu Goeldi realiza sua programação este ano em duas cidades do Pará em parceria com a Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD) e o Fórum de Museus da Amazônia.

A cidade de Bujaru, distante 72 km de Belém, conhecida pela produção cultural, de açaí e mandioca, sedia um final de semana com várias atividades dedicadas à memória.

Em Belém, no Parque Zoobotânico do Museu Goeldi, haverá debate sobre o acesso aos espaços culturais, a realização da Trilha dos Sentidos, uma atividade didática aberta a pessoas sem e com visão, e ainda será apresentado uma novidade editorial, fruto da iniciação científica nas Ciências Humanas do Goeldi, um catálogo da coleção arqueológica produzido por e para pessoas cegas.

O coordenador de Museologia do MPEG, Emanoel Fernandes de Oliveira Junior, enfatiza que a programação foi construída em parceria com os atores sociais e é reflexo dos debates que já são efetivamente realizados no âmbito da museologia e das outras especialidades que envolvem a gestão do patrimônio.

O lançamento do catálogo acessível é “uma conquista para a instituição, uma vez que demonstra e materializa esse esforço que ao longo dos anos tem caracterizado o trabalho do museu em relação a diferentes públicos”, explica o museólogo.

A discussão que abrirá o evento propõe justamente refletir sobre a “necessidade de promover ações voltadas ao acesso de pessoas com deficiência no âmbito das instituições científico-culturais e de que maneira isso pode impactar a construção de instituições realmente mais democráticas”, analisa Emanoel.

Programação do Museu Goeldi na 18ª Primavera dos Museus

26/09

09h: Abertura - Mesa sobre acessibilidade em museus e espaços culturais

Local: Auditório do Centro de Exposições Eduardo Galvão - Presencial

26/09

10 às 12h: Visita guiada acessível à Exposição Diversidades Amazônicas e à Exposição Fóssil Vivo

Local: Centro de Exposições Eduardo Galvão - Presencial

27/09 a 29/09

09h às 19h: Círculo da Memória

Local: Bujaru, PA - Presencial

29/09

09 às 12h: Trilha dos Sentidos

Local: Parque Zoobotânico do Museu Goeldi - Presencial

Confira a programação completa e detalhada do Museu Goeldi aqui e pelos perfis oficiais da instituição no Instagram e Facebook.

Serviço

Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi – Centro de Exposições Eduardo Galvão

Endereço: av. Magalhães Barata, 376 – São Braz – Belém (PA)

Horário de funcionamento: de 9h às 16h (a bilheteria fecha às 15h)

Ingressos: R$ 3,00 (inteira) e R$ 1,50 (meia). Pessoas com deficiência têm gratuidade garantida por Lei, assim como outros grupos presentes na legislação. Acompanhantes de pessoas com deficiência têm direito a meia.