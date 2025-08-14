Museu Goeldi celebra 130 anos do Parque Zoobotânico com programação especial em Belém; confira

O primeiro Parque Zoobotânico do Brasil, o Museu Paraense Emílio Goeldi, completa 130 anos, nesta sexta-feira (15). O aniversário contará com uma programação especial aberta ao público, com atividades educativas, exposições e contato com a fauna e flora do parque, das 8h às 12h. As atividades são gratuitas e a taxa de acesso ao parque é de R$ 3,00 (inteira) e R$ 1,50 (meia-entrada), podendo ser paga via PIX.

Localizado no bairro de São Brás, em Belém, o parque reúne mais de 3 mil espécies de plantas, 4 mil animais e monumentos históricos que homenageiam personagens da ciência, sendo um ponto de vivência da diversidade biológica e cultural da Amazônia.

Programação de aniversário

As comemorações serão das 8h às 12h, com atividades concentradas na samaumeira jovem, no hall e no auditório do Centro de Exposições Eduardo Galvão. Entre as atrações:

Exposição histórica: fotografias do Arquivo Guilherme de La Penha, mostrando a trajetória do parque ao longo de mais de um século.

fotografias do Arquivo Guilherme de La Penha, mostrando a trajetória do parque ao longo de mais de um século. Contato com a fauna: visita ao ambiente semi-aberto dos Xernathra, com três preguiças-real e a tamanduá-bandeira fêmea Haru, resgatada em Tomé-Açu e adaptada ao parque há um ano e meio.

visita ao ambiente semi-aberto dos Xernathra, com três preguiças-real e a tamanduá-bandeira fêmea Haru, resgatada em Tomé-Açu e adaptada ao parque há um ano e meio. Mostras permanentes: “Baleia à Vista”, no Aquário Jacques Huber, e “Diversidades Amazônicas”, no Centro de Exposições.

“Baleia à Vista”, no Aquário Jacques Huber, e “Diversidades Amazônicas”, no Centro de Exposições. Trilhas interativas: percursos autoguiados com conteúdos acessíveis via QR Code, resultado de pesquisas do Consórcio Brasil-Noruega (BRC).

Trajetória do Museu e do Parque Zoobotânico

Inaugurado em 1895, o Parque Zoobotânico do Museu Goeldi ocupa 5,4 hectares e foi tombado pelo Iphan em 1993. O espaço funciona como ambiente educativo, refúgio ecológico e ponto turístico de Belém, recebendo cerca de 400 mil visitantes por ano.

Ao longo das décadas, o parque passou por intervenções pontuais, como a reforma do Aquário Jacques Huber, a instalação de terrários e a criação do Centro de Exposições Eduardo Galvão, inaugurado em 2022, ampliando as áreas de exibição do museu.

Reconhecido internacionalmente por suas pesquisas em ciências naturais, humanas, da terra e ecologia, o Museu Goeldi mantém parcerias com povos indígenas, comunidades tradicionais e instituições nacionais e internacionais.

Obras e melhorias no Parque Zoobotânico

Com a chegada da COP 30, cinco recintos passarão por reformas: ariranha, jacaré-açu, onça-pintada, tartarugas e o antigo lago do peixe-boi, que será adaptado para pirarucus. Os recintos já foram isolados para garantir a segurança de visitantes, trabalhadores e animais.

O prédio da Biblioteca Clara Maria Galvão e o auditório Alexandre Rodrigues Ferreira receberão melhorias até novembro, enquanto obras maiores, como a Casa Goeldi, estão previstas para 2026. Todos os serviços serão custeados com recursos de R$ 20 milhões via Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) através da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com a Embaixada da Suíça e o programa ProGoeldi.

Também serão realizadas melhorias na parte externa do parque, incluindo o muro que circunda o quarteirão e o prédio da bilheteria na Avenida Magalhães Barata, todas previstas para serem concluídas antes da realização da COP 30.