Museu Goeldi adota horário reduzido para visitas ao Parque Zoobotânico, por causa das chuvas fortes

Por causa do período do inverno amazônico caracterizado por chuvas fortes na região, o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) adota, a partir deste mês de janeiro, um horário reduzido para a visitação pública no Parque Zoobotânico, no centro de Belém(PA). Bilheteria e portões ficam abertos das 9 às 13h. Como repassa a direção do MPEG, a alteração é temporária e funciona como medida de prevenção a acidentes no Parque. "O último alerta para esse período de inverno é o seguinte: em dias de chuva intensa, no Parque do Goeldi não tem visitação", informa o Museu Goeldi.

O Parque Zoobotânico do Museu Goeldi mantém um conjunto expressivo de arvores amazônicas. Atualmente, são 500 exemplares de um total de 3 mil plantas, e algumas delas são centenárias.

"A redução temporária de visitação no período de ocorrência de fortes chuvas é uma medida para garantir a segurança de nossos visitantes, evitando, assim, possíveis acidentes decorrentes de quedas de galhos durante as chuvas intensas. Além disso, os pontos de alagamento que surgem com as chuvas podem comprometer a visitação, prejudicando a experiência dos nossos visitantes", explica o Museu Goeldi.

Monitoramento e podas

A equipe técnica do Zoobotânico também intensifica o monitoramento e poda das árvores localizadas nas proximidades dos muros das avenidas Alcindo Cacela, Gentil, Nove de Janeiro e Magalhães Barata. Nesta semana, com o apoio de equipe da empresa Equatorial Energia, os técnicos do Parque Zoobotânico estão realizando poda preventiva nas arvores Oiti, Castanha de Macaco, Andira-Uxi, Assacu e Macacaúba.

A direção do Museu Emílio Goeldi ressalta que a mudança no horário da visita ao Parque Zoobotânico é temporária, válida apenas para o período do inverno amazônico. Ou seja, "os visitantes do Museu Goeldi devem ficar atentos ao horário de funcionamento da bilheteria nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, pois a bilheteria e os portões ficarão abertos das 9h às 13h".

Em caso de dúvidas, pode ser acessado o portal da instituição: www.museu-goeldi.br .

Serviço

Horário da Bilheteria: 9h às 13h

Ingressos: R$3,00 (com meia entrada e gratuidades garantidas por lei)