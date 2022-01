Museu Emílio Goeldi suspenderá visitação pública para operação em árvore centenária

A partir da primeira semana de fevereiro a visitação pública no Parque Zoobotânico do Museu Emílio Goeldi será temporariamente suspensa. A medida se estenderá até depois do Carnaval devido à operação de rebaixamento da centenária árvore de Guajará (Chrysophyllum excelsum Huber) que compõe a coleção botânica do parque.

Em 2021, uma parte do vegetal tombou sobre o prédio da Rocinha, prédio histórico do Museu Goeldi, datado de 1879. Após a queda, a equipe da flora do Parque intensificou o monitoramento da árvore. Exames feitos recentemente apontaram a necessidade imediata do rebaixamento da planta que possui 40 metros de altura.

A operação deve durar cerca de 20 dias, prazo que pode se estender de acordo com variáveis como as chuvas e as condições sanitárias relacionadas a pandemia de Covid-19 e ao recente surto de Influenza. Durante o rebaixamento, o corpo técnico-científico do Museu também desenvolverá experiências envolvendo reprodução vegetativa do Guajará.

