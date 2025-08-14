Capa Jornal Amazônia
Museu Emílio Goeldi realiza três eventos sobre mudanças climáticas e ciência na próxima semana

Eventos ocorrerão no Campus de Pesquisa do MPEG, no bairro da Terra Firme, a partir da próxima segunda-feira (18)

O Liberal
fonte

Três eventos sobre pesquisas científicas serão realizadas na próxima semana no Campus de Pesquisa do Museu Emílio Goeldi. (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) realiza, na próxima semana, três eventos com temáticas atuais e urgentes envolvendo mudanças climáticas, vulnerabilidade social, proteção da biodiversidade da Foz do Rio Amazonas e pesquisa científica. Os eventos ocorrerão no Campus de Pesquisa do MPEG, na avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme, em Belém. Os interessados poderão assistir em tempo real pelo canal do Museu Goeldi no YouTube.

O primeiro será o Ciclo de Diálogos COP30. A quinta edição do ciclo acontece já na próxima segunda-feira (18/08), das 13h às 17h30, no auditório do Campus de Pesquisa do Museu Goeldi. O debate será em torno do tema “Vulnerabilidade Social e Alternativas para Territórios Amazônicos”, com foco na violação de direitos, nas  disputas sobre territórios, na falta de governança, no desmatamento.

Os convidados são Edel Nazaré Moraes Tenório (Ministério do Meio Ambiente), Tatiana Sá (Embrapa Amazônia Oriental), Raimunda Monteiro (Conselho de Desenvolvimento Econômico  Social  Sustentável), Parakye (Gilson Curuaia - Coiab), Ivanildo Brilhante (CNS Gurupá), Kelvyn Gomes (Museu da Vila da Barca), Marcos Wesley (portal Tapajós de Fato) e Catarina Barbosa (Sumaúma). A coordenação é de Roberto Araújo (pesquisador do MPEG).

Seminário Pibic/MPEG – Outro evento que inicia nesta segunda-feira (18) e segue até sexta (22) é o XXXIII Seminário Pibic do MPEG, das 8h às 17h (com exceção da sexta, que será das 8h às 12h), no Campus de Pesquisa da instituição.

O evento reunirá 92 estudantes bolsistas que apresentarão os resultados das pesquisas que desenvolveram, sob orientação dos pesquisadores do MPEG, nos últimos 12 meses. Os trabalhos são norteados pelo tema “A iniciação científica como processo de formação e conscientização sobre as mudanças climáticas para a construção de um futuro sustentável".

LANÇAMENTO - O terceiro evento será o lançamento do documento “Cenários Estratégicos para a Ampliação do Conhecimento Científico e Proteção da Biodiversidade da Foz do Rio Amazonas” que será entregue ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), durante evento de lançamento promovido pelo MPEG e pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP), na próxima quarta-feira (20/08), às 9h, no Auditório do Campus de Pesquisa do Goeldi.

O trabalho é resultado de uma mobilização de pesquisadores, lideranças tradicionais, gestores públicos e representantes da sociedade civil do Pará, Amapá, Maranhão e São Paulo. O texto responde à necessidade de intensificar os cuidados com a região diante da possibilidade de exploração de petróleo no local. Entre as  propostas estão a criação do Instituto Nacional da Foz do Rio Amazonas (INFA) e a implantação de um Mosaico de Áreas Protegidas Marinhas.

