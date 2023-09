Museu Emílio Goeldi realiza exposições, trilhas e palestras durante a 17ª Primavera dos Museus 2023

A programação da “17ª Primavera dos Museus 2023” iniciou nesta terça-feira (19), no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG, em Belém. As atividades iniciaram com uma proclamação simbólica do Parque Zoobotânico como Terra Indígena. Este ano, intitulado de “memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas", a Primavera vai ocorrer nas cinco regiões brasileiras. É a primeira vez que a Primavera de Museus traz para a centralidade das discussões a memória social da comunidade LGBT+. A programação segue até o dia 24 de setembro.

A palestra inaugural da Primavera no Museu Goeldi foi realizada pela antropóloga Cláudia López Garcés nesta terça. Durante a programação, haverá exposições, trilhas, mesas redondas para debater acerca das populações tradicionais, além de rodas de conversa sobre representatividade LGBT. O público infantil também contará com atividades especiais. Haverá exposição de Kits Educativos do Clube do Pesquisador Mirim, na Comunidade Quilombola Santa Maria de Itacoã-Miri, no município do Acará.

O agendamento para participar das trilhas educativas no Parque Zoobotânico deve ser realizada previamente pelas escolas interessadas através do e-mail nuvop@museu-

goeldi.br. A Primavera dos Museus é uma ação anual coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)

Também entre as atividades, haverá rodas de conversa sobre a epidemia da AIDS/HIV durante os anos 1980 e 1990 e o aumento expressivo da doença entre a população mais jovem. Além disso, haverá homenagem à professora Dra. Helena Quadros do Museu Goeldi, vítima de covid-19 durante o auge da pandemia, que fazia um trabalho de educação e sensibilidade no bairro da Terra Firme.

Programação do Museu Goeldi na 17ª Primavera dos Museus:

19/09

10h às 12h - ABERTURA - Conferência de abertura e proclamação simbólica do Parque Zoobotânico como Terra Indígena.

Local: Centro de Exposições Eduardo Galvão do Parque Zoobotânico

15h às 16h - Abertura da Exposição “A Amazônia, uma floresta virgem?”

Local: Hall da Biblioteca Clara Galvão

(Visita guiada mediante a agendamento por e-mail: nuvop@museu-goeldi.br)

20/09

18h30 às 20h30 - Seminário webinário “E agora somos Pontos de Memória”

Local: Plataforma Virtual

20/09 a 21/09

09h às 15h - Trilha Afro-Amazônica “África, presente!”

Local: Parque Zoobotânico

(Visita guiada mediante a agendamento por e-mail: nuvop@museu-goeldi.br)

21/09 a 24/09

09h às 16h - Exposição e venda de produtos indígenas

Local: Parque Zoobotânico

21/09

09h às 16h - Exposição do acervo do Clube do Pesquisador Mirim/MPEG e da Coleção Didática “Emília Snethlage”

Local: Escola Monsenhor Noronha Alcindo

09h - Trilha Indígena “Vivência indígena: caminhos para a ancestralidade

Local: Parque Zoobotânico

(Visita guiada mediante a agendamento por e-mail: nuvop@museu-goeldi.br)

10h - Mesa Redonda “A importância das populações tradicionais para a preservação dos ecossistemas Amazônicos”.

Local: Escola Monsenhor Noronha



22/09

09h às 12h - Roda de Conversa “Terra Firme e a diversidade: representações LGBT+ no bairro”.

Local: Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi (Av. Perimetral, 1901)

18h às 20h - Roda de conversa “Fervo também é luta: lugares de memória LGBT+ em Belém do Pará”

Local: Bar da ngela (Rua Barão de Igarapé Miri, 659 – Guamá)



15h às 17h - Oficina Ponto de Memória Terra Firme “Terra Firma convida: oficina afro-amazônica”

Local: Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi (Av. Perimetral, 1901)

23/09

09h às 14h - Encontro de Pontos de Memória do Baixo Acará

Local: Comunidade Quilombola Santa Maria de Itacoã-Miri (Acará)

09h às 14h

Exposição de Kits Educativos do Clube do Pesquisador Mirim/MPEG

Local: Comunidade Quilombola Santa Maria de Itacoã-Miri (Acará)

24/09

9h às 12h - Domingo é dia de Ciência

Local: Parque Zoobotânico