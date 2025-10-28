Capa Jornal Amazônia
Museu das Amazônias lança agendamento digital para visitas educativas em grupo

Nova ferramenta facilita o acesso de escolas e instituições às visitas mediadas e gratuitas no espaço cultural de Belém

Laura Serejo*
fonte

Museu das Amazônias (Foto: Divulgação)

O Museu das Amazônias, localizado na avenida Marechal Hermes, no Porto Futuro II, em Belém, lançou um novo sistema de agendamento digital para visitas educativas em grupo. A partir de agora, escolas, universidades e instituições podem marcar suas visitas de forma totalmente on-line, por meio de um formulário disponível neste link.

As visitas educativas são gratuitas, têm duração de até duas horas e são feitas nas exposições em cartaz no museu. Durante o passeio, os grupos são acompanhados pela equipe de educadores do espaço, em uma experiência que valoriza os saberes, identidades e territórios amazônicos, com foco no diálogo e na troca de conhecimentos.

O agendamento deve ser feito com pelo menos sete dias úteis de antecedência, e o retorno é enviado em até três dias úteis. As visitas podem ocorrer às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde, com limite de até cinco grupos por turno.

O museu também orienta sobre o número de participantes:

  • Crianças até 6 anos: até 20 participantes, com 4 responsáveis;
  • Crianças a partir de 7 anos: até 20 participantes, com pelo menos 2 responsáveis.

“O novo sistema de agendamento vem para tornar o acesso mais fácil e democrático. Queremos que cada grupo se reconheça nas muitas Amazônias que o museu apresenta e contribua com suas experiências e percepções”, explica Emerson Caldas, coordenador de Atendimento e Educação do Museu das Amazônias.

Exposições em cartaz

Atualmente, o museu abriga duas mostras de destaque. No primeiro andar está a exposição internacional “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado, apresentada pela primeira vez no Norte do Brasil. A mostra reúne cerca de 200 imagens em preto e branco que retratam a beleza e a fragilidade da floresta e de seus povos.

Já a exposição “Ajurí”, concebida pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), ocupa o mezanino com oito instalações de artistas do Norte e de outras regiões do país. O nome, de origem indígena, remete à ideia de mutirão e colaboração, conceito que inspira o trabalho coletivo de criação.

Espaço de referência cultural

O Museu das Amazônias foi criado com a proposta de ser um espaço de práticas museológicas inovadoras e inclusivas, conectadas à diversidade da região. O projeto integra o conjunto de obras realizadas pelo Governo do Pará e deixadas como legado da COP 30 para a capital paraense.

Com sua inauguração, Belém passa a abrigar um dos principais museus dedicados à cultura, ciência, sustentabilidade e tecnologia da Amazônia, reforçando o papel da região nos debates globais sobre o meio ambiente.

O museu conta com dois grandes espaços expositivos, de 950 m² e 500 m², além de loja, sala multiuso e sala educativa. A proposta arquitetônica combina tecnologia, interatividade e respeito aos saberes tradicionais da região.

Serviço – Visitas educativas em grupo Museu das Amazônias

  • Local: Avenida Marechal Hermes, Armazém 4A – Porto Futuro II, Belém (PA)
  • Duração: até 2 horas
  • Dias: segunda, terça, quinta e sexta-feira (manhã e tarde)
  • Limite: até 5 grupos por turno
  • Agendamento: https://forms.gle/ejprF9yeaKGv4Yg38
  • Entrada gratuita
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

