Muro cai e atinge duas mulheres na avenida Nazaré

Parte da parede de uma edificação desabou durante a tarde desta segunda-feira (1) na avenida Nazaré, em Belém, atingindo duas mulheres que passavam no local.

O desmoronamento ocorreu no perímetro entre Assis de Vasconcelos e Doutor Moraes e os primeiros socorros foram realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

As vítimas estão bem estão bem, apesar de escoriações leves. Elas foram encaminhadas uma para o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e outra foi atendida pelo Samu.

Quanto a estrutura do local, a guarnição fez o isolamento na área, deixando a cargo do proprietário a solicitação de perícia no local.