Municípios da Grande Belém ainda não têm número exato de imunizados

Na última terça-feira (19), diversos dos 144 municípios do Pará já haviam recebido doses da vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, encaminhadas pelo governo federal, por meio do Ministério da Saúde, ao governo do Pará, que recebeu 173.240 mil vacinas na noite de segunda (18).

Dentre estes municípios estão a capital, Belém, além de Ananindeua, Marituba e Benevides, localizados na Grande Região Metropolitana. Para Belém, Ananindeua e Marituba, de acordo com dados divulgados pelas gestões municipais, estão garantidas o total de 48.428 vacinas para serem aplicadas nas mesmas 24.214 pessoas, incluindo a primeira e segunda fase.

Seguindo orientação do Ministério da Saúde (MS), as vacinas foram voltadas aos profissionais de saúde, que atuam na linha de frente contra a covid-19, e aos idosos institucionalizados, isto é, que vivem em casas de acolhimentos sob a gestão municipal. Nesse primeiro grupo, o MS orienta também que contemple indígenas aldeados. Mas ainda não é o caso desses municípios.

Apesar da vacinação iniciar há dois dias, Belém, Ananindeua e Benevides ainda não se manifestaram em relação ao quantitativo do público alvo nem quantas doses das vacinas já foram utilizadas. Ananindeua e Benevides, por exemplo, ainda não informaram nem quantos idosos serão vacinados. Belém quer vacinar 172 idosos e Marituba, 39.

Belém

Em Belém, a Campanha de Vacinação contra a covid-19 iniciou oficialmente nesta quarta (20). Em princípio, a Secretaria de Saúde de Belém conta com o total de 39.676 mil vacinas para serem aplicadas na primeira (19.838 doses) e segunda fase (19.838 doses) de vacinação. Elas devem imunizar cerca de 30% dos profissionais de saúde, que atuam no atendimento direto aos portadores ou suspeitos da doença, e 172 idosos albergados, que vivem em asilos públicos municipais. No entanto, Prefeitura de Belém ainda não informou quantos já foram vacinados em cada público.

Ananindeua

Na terça (19), a Prefeitura de Ananindeua anunciou que deu a largada da campanha à vacinação de idosos em abrigos e de 40% dos profissionais que atuam na linha de frente contra a covid-19. Informou que, ao todo, seriam 3.628 profissionais imunizados, entre 9.071 profissionais de saúde no município nesta fase inicial da vacinação.

Além disso, estavam na lista prioritária todos os idosos que vivem em casas de acolhimento ou institutos de longa permanência (ILP) de Ananindeua. No total, 3.639 pessoas seriam imunizadas no município com as 7. 278 doses repassadas pelo governo federal.

Após dois dias de ação, a Prefeitura de Ananindeua também ainda não informou nem de forma parcial quantos já foram vacinados em cada público. Nem quantos idosos devem ser atendidos.

Benevides

O município de Benevides vai além. E ainda não se manifestou nem mesmo em relação ao quantitativo de vacinas já recebidas pelo governo federal. Muito menos a quantidade de idosos a serem imunizados contra a covid-19, doença ocasionada pelo novo coronavírus (Síndrome Respiratória Aguda Grave - Sars-Cov-2).

Marituba

A Prefeitura de Marituba informa que, nesse primeiro momento, recebeu 737 doses repassadas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), responsável por essa distribuição no Estado. No entanto, ainda não sabe informar quantas receberá para a segunda fase, a qual garante a imunidade.

Ainda segundo a prefeitura, até as primeiras horas da manhã desta quinta (21), foram vacinadas 544 pessoas, entre profissionais de saúde da linha de frente do combate à covid-19 e todos os 39 idosos que vivem em instituições de longa permanência.

“Deste público de idosos, nas instituições de longa permanência, o total em Marituba é de 39, divididos em duas instituições: João Paulo II e João de Deus. Todos já foram vacinados”, afirma a prefeitura. A expectativa é que todas sejam ministradas até esta sexta (22).

Para imunizar toda a população de Marituba são necessárias cerca de 267.370 mil doses, uma vez que, o município tem uma população estimada de 133.685 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020. Até esta quarta (20), havia 1.701 casos confirmados de covid-19 com 85 mortes em Marituba.