Município de Chaves, no Marajó, se prepara para celebrar o Festival do Vaqueiro e do Pescador

O município de Chaves, no arquipélago do Marajó, se prepara para mais uma edição do tradicional Festival do Vaqueiro e do Pescador, nos dias 18 e 19 de julho, celebrando a cultura e as raízes da região com danças folclóricas. Com mais de 20 anos de tradição, a programação deste ano chega à 29ª edição. Os dois dias de festa serão realizados na orla da cidade - que completou 270 anos no último dia 6 de junho - e têm a expectativa de reunir mais de 15 mil pessoas.

Com apresentações de bandas locais e artistas paraenses, entre as atrações estão a aparelhagem Príncipe Negro, a cantora Suanny Batidão, a Banda Cheiro Verde e o Grupo Irreverência de Pagode. Em meio ao festival, também haverá momentos ecumênicos e atividades esportivas ao longo da semana do evento. O secretário de Educação de Chaves, Fellipy Fernando Soares, pontua que essa programação é um momento de festa na cidade e um dos pontos altos do calendário cultural do município.

“A aparelhagem do Príncipe Negro comandará dois dias de festa. O festival vai acontecer na orla da cidade, onde tem um campo e um espaço onde vai ser montada a aparelhagem e os palcos. É uma forma, inclusive, de receber o turista de braços abertos logo na entrada da cidade. É uma porta de entrada para quem chega. E ao longo da semana já tem eventos, mas o grande momento é sexta e sábado de festival”, detalha o secretário, ao lembrar que as apresentações têm previsão de começar às 22h nos dias 18 e 19 de julho.

O secretário reforça que a festa, mais do que um momento de celebração, é uma forma de valorizar a cultura local: “O festival já está se aproximando de 30 anos de realização. E é um momento que contempla duas grandes figuras da nossa cultura: vaqueiro e pescador. Sabemos que o Marajó é uma área onde também se utilizam os búfalos e os cavalos [como meios para se locomover]. E o vaqueiro e o pescador são figuras centrais na cidade e para a sobrevivência com a atividade do pescado”, conta.

“Esse é o momento que Chaves recebe um quantitativo enorme de pessoas. A gente estima mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas dentro desses dois dias de festa, com pessoas vindo de fora. Essa vocação turística da cidade e a festividade devem injetar recursos na cidade, o que deve ser importante para a economia neste momento. Em preparação ao festival, estamos com estruturas sendo organizadas, desde o trapiche até ajustes na cidade, nas vias de acesso”, acrescenta Fellipy.

Competições

Além dos shows e atrativos culturais, o evento também contará com corrida de cavalos e de búfalos, além de rodeios, como reforça o secretário: “Nós temos um rodeio fantástico que não perde para nenhum rodeio nos municípios do Pará.” “Paralelo ao momento de atração musical, temos essa parte feita pela Secretaria de Agricultura, que envolve os vaqueiros e os peões. E o público lota esse espaço, com um rodeio montado e uma arena montada para esse momento”, observa Fellipy.

Os dois dias de festival também contarão com apresentação de danças regionais e o desfile dos candidatos a rainha e rei da festa: “Também ao longo das atrações na beira da praia, ainda há a luta marajoara. Haverá competições de futebol de areia e de vôlei, além de shows pirotécnicos e premiações para os esportistas. Todo o evento é de graça. É um presente da prefeitura para os turistas e moradores. Para os turistas, é um prato cheio para quem está buscando diversão nesta época no Marajó”, acrescenta.

Município

Chaves é um município localizado no arquipélago do Marajó, marcado por uma forte identidade cultural ligada à vida ribeirinha, à pesca artesanal e à criação de búfalos. Lembrado também por esse aspecto e outras festividades, no caso do Festival do Vaqueiro e Pescador, que é realizado há décadas, o momento é ansiosamente aguardado todos os anos pela população e por moradores dos municípios arredores e de outros lugares do Pará.