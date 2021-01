Município de Ananindeua completa 77 anos neste domingo

Neste domingo (03), o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, completa 77 anos de fundação. A data será celebrada com uma programação especial com missa e culto, entrega de ambulancha e títulos de propriedades, além da assinatura de convênio para execução de obras e lives culturais.



Às 9h, na igreja Matriz de Ananindeua, no Centro, o padre Josué Nascimento vai celebrar uma missa em ação de graças, com a presença de autoridades. Em seguida, o prefeito Daniel Santos e comitiva seguirão para o bairro de Águas Lindas, onde serão entregues 300 títulos de propriedade aos moradores da "Área dos Correios".



No mesmo local, ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho, o prefeito de Ananindeua vai assinar um termo de convênio para a execução de obras de pavimentação nos bairros da cidade.



Às 11h, terá uma visita técnica ao canteiro de obras do Hospital Infantil de Ananindeua, na Cidade Nova VI, que deve ser inaugurado este ano. Às 12h, a entrega de uma ambulancha para a comunidade de Igarapé Grande, na ilha de João Pilatos.

Por volta das 19h45, o prefeito participará de um culto de ação de graças no Templo Labaredas de Fogo (Igreja Quadrangular), na Cidade nova II. Além disso, de domingo (03) a sábado (09), terá lives artísticas e musicais com artistas locais. A participação da cantora Marisa Black já foi confirmada entre as atrações.