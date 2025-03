Mulheres passam a contar com totem de segurança exclusivo dentro de hospital público em Belém

Um totem de segurança para o atendimento exclusivo de mulheres foi instalado em uma sala dentro do Hospital Público da Mulher do Pará, na manhã de sábado (8/3). O equipamento, que é o primeiro do país voltado unicamente para o público feminino, é uma medida para combater a violência contra as mulheres. O totem também conta com o novo canal 197, voltado especialmente para denunciar e/ou solicitar medidas protetivas.

O equipamento foi entregue pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado e Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). A finalidade é oferecer um autoatendimento às mulheres vítimas de violência. Esse é o primeiro dos 15 totens que serão instalados em locais estratégicos, a exemplo das Usinas da Paz já entregues pelo Estado.

A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, destaca a iniciativa e as ações do estado em favor das mulheres.

“Hoje é um dia importante em que entregamos um equipamento de urgência e emergência destinado às mulheres vítimas de violência. Isso nos mostra que esse local está preparado para oferecer um atendimento completo pensado para além do atendimento à saúde da mulher, mas também, um avanço para políticas públicas como um todo. Ressalto que hoje completamos um ano da criação da Delegacia Virtual da Mulher, onde elas não precisam ir até uma unidade policial, tendo a delegacia na palma da sua mão, usando a tecnologia em favor da mulher”, disse Hana Ghassan.

O Pará é o pioneiro na iniciativa de deixar ao alcance das mulheres um equipamento voltado ao atendimento, orientação e encaminhamento para as mulheres, por meio do Canal 197. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, explica a importância do serviço que é o primeiro do Brasil desenvolvido para mulheres.

“Estamos lançando hoje mais um serviço em que a mulher vítima de violência doméstica pode acessar a Delegacia Virtual da Mulher de forma remota. Atualmente, são duas formas: primeiro, a mulher pode chegar em pontos de atendimento específicos no estado, as usinas da paz, os hospitais relacionados ao atendimento da mulher. Ela terá esse totem disponível para poder solicitar um atendimento, seja via telefone ou via o preenchimento da sua ocorrência, e assim inclusive solicitar uma medida protetiva final sem precisar de uma delegacia. Além do totem, também estamos lançando um serviço que é uma novidade, o canal 197, é um número em que a mulher pode não só tirar dúvidas de onde fica uma delegacia da mulher, quanto fazer uma ocorrência e pedir uma medida protetiva. Estamos oferecendo um serviço interligado para que possamos dar uma assistência completa às mulheres”, pontuou o titular da Segup.

Autoatendimento

O totem possui ferramentas de ajuda, como em caso de registro de ocorrência com um link direto à Delegacia Virtual de Atendimento à Mulher, assim como com um chatbot, onde a vítima pode entrar em contato com o atendente virtual para esclarecimentos, dúvidas e até mesmo atendimento, e ainda uma central telefônica onde ela possa falar diretamente com a atendente do novo canal 197, direcionamento às mulheres, com objetivo de direcioná-la às delegacias especializadas no atendimento a vítimas de violência, e ainda, encaminhar para medidas protetivas e orientações de como proceder diante de uma situação de violência.

“Essa iniciativa vem auxiliar na ampliação da nossa Delegacia Virtual da Mulher, ajudando na agilidade da vítima em fazer uma ocorrência, facilitando a sua comunicação com os canais de ajuda da polícia. Esse equipamento é muito importante e estar presente aqui no hospital da mulher permite que estejamos de alguma forma presentes com a nossa Polícia Judiciária por meio da Polícia Civil e da nossa delegacia virtual”, falou o delegado Geral de Polícia Civil, Walter Resende.

Denúncias

O totem possibilitará às mulheres, que estejam em situação de violência, acesso à Delegacia Virtual de Atendimento à Mulher para o registro de ocorrências. Em um ano de ativação, a delegacia virtual da mulher já registrou 3.965 ocorrências. Dessas, 584 foram formalizadas e 357 solicitaram medidas protetivas, o que representa 61% dos atendimentos. A delegacia registrou ainda um total de 7.263 acessos ao formulário de ocorrências.