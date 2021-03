Prefeitura de Belém lança programa de atenção à mulher

No Dia Internacional da Mulher, nesta segunda-feira (8), a Prefeitura de Belém lançará o “É das Manas”, programa municipal de atenção integral à mulher destinado a mulheres nos bairros, distritos e ilhas da capital paraense. O lançamento se dará às 19 horas, em live nas redes sociais do prefeito Edmilson Rodrigues, e faz parte da programação da Prefeitura no Março Lilás, campanha de prevenção ao câncer do colo de útero. O 8 de Março é simbólico da mobilização das mulheres no mundo por visibilidade em seus direitos e acesso a políticas públicas na busca da igualdade e respeito.

O programa "É das Manas" será administrados pela Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel).O programa visa promover um circuito de ações educativas sobre os direitos das mulheres, que correspondem a vertentes voltadas à saúde, políticas públicas, formação, com abordagem em várias temáticas e cursos profissionalizantes.

Por causa da pandemia e o atual bandeiramento vermelho em Belém, neste primeiro momento do programa, em março, as ações estão ocorrendo nas redes sociais da Combel, com a realização de lives e divulgação de conteúdos em formato audiovisual sobre a prevenção ao câncer do colo de útero, direitos das mulheres, violência de gênero, canais de denúncias, atendimento e outros.

Os participantes vão poder acompanhar toda programação de conteúdos e lives pelas redes sociais da Coordenadoria: Instagram e Twitter: @combel.pmb e Facebook (Coordenadoria da Mulher de Belém).

Conteúdos

“Como não conseguiremos fazer as ações presenciais que nós tínhamos planejado, estamos utilizando as redes sociais da Combel, preparando uma série de conteúdos audiovisuais informativos, atendendo público interno (servidoras) e público externo”, explica a titular da Coordenadoria da Mulher de Belém, Lívia Noronha.

A cada segunda-feira do mês março, a Coordenadoria abordará assuntos que serão debatidas em formato live, com os temas: “Políticas para Mulheres”; “Março Lilás e Prevenção e Rastreamento do Câncer de Colo de Útero”; “Assistência Social e Saúde Mental”.

De acordo com a pesquisa do Jornal Eletrônico CUT, a pandemia do novo coronavírus desregulou o mercado de trabalho em todo mundo, afetando mais as mulheres - no Brasil 8,5 milhões delas deixaram a força de trabalho no último trimestre de 2020, em comparação ao mesmo período de 2019.

Ações

Diante dos dados, para este mês, a Combel está com uma programação de dois cursos profissionalizantes no intuito de oferecer e incentivar a autonomia das mulheres atendidas na Coordenadoria. São eles: curso de “Pedrarias em Sandália”, a ocorrer de 22 a 26 de março, e curso de “Pintura em Tecido”, de 29 de março a 3 de abril.

Outro serviço com o qual as mulheres poderão contar é o Microcrédito para Empreender. “Estamos fechando parceria para que a gente consiga conceder microcrédito às mulheres que já são empreendedoras ou que pretendem empreender. Até o final de março, provavelmente, nós estaremos divulgando essas parcerias que nós compreendemos que são importantíssimas para tratar o problema da violência contra a mulher a partir da sua raiz”, explica Lívia Noronha.

A Combel também realiza o serviço de acolhimento psicossocial, com psicóloga, assistente social e orientação jurídica. “Nós acolhemos mulheres, geralmente, vítimas violência doméstica e familiar, encaminhamos e acompanhamos essas mulheres para a Delegacia da Mulher (DEAM), acompanhamos essa mulher durante todo o atendimento para tenhamos certeza de que ela está sendo atendida da forma que é necessária. Outras vezes nós encaminhamos para os CRAS e para os Centros de Atendimento Psicossocial (Capes)”, assegurou a coordenadora da Combel.

Contatos: coordenadoriadamulherdebelem@hotmail.com ou redes sociais: Instagram e Twitter @combel.pmb, Facebook (Coordenadoria da Mulher de Belém). O espaço da Combel funciona nos altos do Mercado de Carne Francisco Bolonha, em frente ao Solar da Beira, sala 27.