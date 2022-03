Mulheres de três bairros de Belém recebem serviços de saúde, beleza e assistência social nesta terça

Mulheres dos bairros do Jurunas, Condor e Cremação participam, nesta terça-feira (15), de uma ação do projeto "Bem me Quero", coordenado pelo Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), da Prefeitura de Belém, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. O evento será no Centrão da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, na rua São Miguel, 943, na Cremação, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Durante a programação, as participantes terão acesso a serviços de beleza (cabeleireiros, tranças, maquiagem e desing de sobrancelhas), consultoria jurídica, assistência social, psicológica e odontológica, além de testes de prevenção à covid-19, HIV, hepatite e sífilis, verificação de pressão arterial e glicose.

O evento também contará com sessões de cinema ambiental e rodas de conversa sobre os temas “Sociedade, Mulher e Meio Ambiente”, com a coordenadora de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Claudia Khawage; “A saúde da mulher”, com a vereadora Enfermeira Nazaré; e "Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual – Unicef", com a vereadora Lívia Duarte, apoiadora do programa.

Participam da ação os centros de referência em Assistência Social (Cras) do Jurunas e Cremação; Programa Água Pará da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa); projeto E + Comunidade da Equatorial Pará; Banco do Povo; Portal do Trabalhador; e o Programa Renda, Cidadania e Combate à Pobreza, da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Serviço

Evento "Bem me Quero"

Data: 15/03/2022

Horário: de 8h às 12h e das 13h às 16h

Local: Centrão da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, na rua São Miguel, 943, bairro da Cremação