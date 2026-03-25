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Mulheres cientistas com projetos em biotecnologia poderão receber investimentos da Fapespa

A Chamada nº 003/2026 pretende apoiar mulheres cientistas com até R$ 216 mil por projeto

O Liberal
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Mulheres cientistas poderão receber apoio da Fapespa de até R$ 216 mil por projeto. (Divulgação Agência Pará)

Projetos de pesquisa em Biotecnologia liderados por mulheres cientistas poderão receber apoio financeiro da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) de até R$ 216 mil. A Chamada Pública nº 003/2026, feita em articulação com a Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), tem lançamento agendado para a próxima sexta-feira (27/03). As interessados em participar da programação de lançamento da Chamada podem participar por meio deste link.

A iniciativa visa destinar a pesquisadoras vinculadas a Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) sediadas no Pará investimentos de R$ 2,16 milhões. Os projetos devem ter execução ao longo de 18 meses. Desse total, até R$ 150 mil poderão ser utilizados para despesas de custeio, como material de consumo, serviços e diárias, e até R$ 66 mil para concessão de bolsas de fomento. O intuito é fortalecer a liderança feminina na ciência, tecnologia e inovação no Estado do Pará.

O objetivo é apoiar pesquisas científicas em andamento na área de biotecnologia com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios amazônicos. 

“Esta ação complementa as iniciativas que a Fapespa vem desenvolvendo em prol da equidade de gênero na ciência, no estado do Pará. A Chamada voltada a projetos de biotecnologia liderados por mulheres constitui uma ação estratégica para reduzir desigualdades históricas e fortalecer o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação. A iniciativa, também, fortalece a biotecnologia como eixo central do Vale Bioamazônico, agregando valor à biodiversidade e impulsionando a bioeconomia sustentável. Investir no protagonismo feminino é investir no futuro da ciência, da inclusão e do desenvolvimento sustentável do Pará”, destaca a diretora científica em exercício da Fapespa, Carina Silva.

A ação integra as políticas estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e de promoção da equidade de gênero, ampliando oportunidades e estimulando a produção científica de excelência, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e estratégico da região amazônica.

De acordo com o presidente da Fapespa, Marcel Botelho, a igualdade de gênero precisa ser tratada com muita seriedade e com ações concretas. "É nesse sentido que a Fapespa faz a sua parte promovendo a equidade através de um edital específico para grupos de pesquisa liderados por mulheres. Nessa segunda edição do edital, nós esperamos receber ainda mais propostas do que na primeira edição”, declarou.  

Serviço:

Evento de Lançamento da Chamada Pública nº003/2026 – Impulsionamento de Projetos em Biotecnologia, liderados por mulheres cientistas. 
Data: 27 de março
Horário: 10h
Evento virtual

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Palavras-chave

mulheres cientistas

pesquisa científica

biotecnologia

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