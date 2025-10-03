Mulher luta para comprar abrigo e acolher 40 gatos e 6 cachorros em Belém; saiba como ajudar

A estudante Ana Paula, de 42 anos, dedica a maior parte do seu tempo à missão de proteger animais abandonados. Hoje, ela cuida de 40 gatos e 6 cachorros em sua casa alugada, mas o espaço se tornou insuficiente para abrigar todos com conforto. Diante dessa situação, lançou uma vakinha online com a meta de arrecadar R$ 15 mil, valor que falta para completar a compra de uma casa em Outeiro, onde pretende criar um abrigo adequado, com espaço para gatil e canil.

“O que me motivou a resgatar tantos bichinhos foi, acima de tudo, o amor que tenho por eles e a dor de ver quando sofrem nas ruas sem ninguém para olhar por eles. Nunca consegui virar as costas diante de um animal doente, abandonado ou machucado. Com o tempo fui acolhendo um a um”, conta Ana Paula.

Entre os animais que ela acolheu está Melinda, uma cachorrinha de cinco meses que tem deficiência nas patinhas traseiras e precisa de cuidados especiais. Resgatada ainda bebê em Barcarena, Melinda hoje se locomove com ajuda de uma cadeira de rodas adaptada, fruto de doação, e exige atenção constante. Para garantir o bem-estar da cachorrinha, Ana Paula precisou ajustar sua rotina e até mesmo adiar parte do curso de Psicologia, no qual está no sétimo semestre.

Outro caso marcante é o da cachorra Amélia, resgatada junto com suas filhotes, que chegaram infestadas de miíase. “Consegui salvá-las. Hoje elas conhecem amor e proteção”, diz.

Apesar do esforço, Ana Paula recebe ajuda limitada de terceiros. Ela afirma que o custo da ração para os gatos, que precisam de alimentação específica para animais castrados, é elevado: duas sacas de 10 kg por semana. Já a alimentação dos cachorros quase não recebe apoio.

“Tive que mudar minha vida por causa da chegada da Melinda. Não consigo trabalhar fora porque só eu posso cuidar dela. Moro apenas com meu filho de 16 anos e faço tratamento para lúpus sistêmico, o que torna tudo ainda mais desafiador”, relata.

Vale ressaltar que os animais sob os cuidados de Ana Paula não estão disponíveis para adoção. Segundo ela, a intenção é permanecer com todos: “Eu amo tanto que não saberia viver sem nenhum deles.”

A busca pelo abrigo próprio

A necessidade de um novo lar se tornou urgente quando a proprietária da casa alugada decidiu vender o imóvel. Sem para onde ir com os animais, Ana Paula começou a vakinha online para arrecadar fundos.

“Meu sonho é conseguir uma casa própria para oferecer conforto e segurança a todos eles. A casa que encontrei em Outeiro tem o espaço ideal para o gatil e o canil. O valor é R$ 75 mil. Já conseguimos R$ 50 mil e mais R$ 12 mil do FGTS do meu namorado, mas ainda faltam R$ 13 mil. Estamos nessa luta para garantir esse lar”, explica.

O abrigo vai permitir que todos os animais tenham mais espaço, segurança e qualidade de vida, algo que a casa alugada atual não oferece. Ana Paula acredita que o imóvel vai permitir também que ela organize melhor a rotina de cuidados e garanta atenção integral à Melinda.

Como ajudar a vakinha

A campanha online está disponível neste link, com doações via Pix ou cartão de crédito. Além de dinheiro, outras formas de contribuir incluem ração para gatos castrados, granulado higiênico, ração e arroz para cachorros, fraldas para Melinda (tamanho M), lenços umedecidos e materiais de limpeza.

“Cada ajuda, por menor que pareça, significa muito para mim e para esses pequenos que só querem viver com dignidade, amor e cuidados. E o compartilhamento da vakinha também é fundamental para que mais pessoas conheçam nossa história”, afirma.