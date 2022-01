Criança é atropelada por motocicleta na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Uma mulher foi atropelada por uma moto na avenida Augusto Montenegro com a rua das Rosas, em Belém, no começo da tarde desta quinta-feira (27). Segundo informações de testemunhas que estavam no local, a vítima teria atravessado a pista fora da faixa de pedestre, quando foi atingida pelo veículo.

O Samu foi acionado e está fazendo o atendimento da mulher no local. Ela ficou desacordada após o choque com a motocicleta.

Matéria em atualização!