Mulher colhe macaxeira gigante na ilha de Outeiro; veja

Uma mulher colheu uma macaxeira gigante na ilha de Caratateua, em Outeiro, distrito de Belém. Identificada, até o momento, apenas como “Dona Celeste”, a mulher aparece em vídeo publicado, nesta quarta-feira (2), no perfil do Instagram do Outeiro Live.

No vídeo, a mulher aparece dizendo que na ilha de Caratateua, que, segundo o perfil, significa “batatas grandes”, “tem de tudo”. “Olha só tamanho dessa macaxeira. Aqui de Outeiro. Terra boa. Vou já fazer um bolo dela para tomar com café”, brinca dona Celeste.

O tamanho da macaxeira e o peso dela não foram informados. A reportagem apura mais informações sobre o caso.