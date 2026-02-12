Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

MPF recomenda a centralização de recursos do Fundeb em conta única para 30 municípios do Pará

O objetivo é garantir mais segurança no trato com as finanças da educação

O Liberal
fonte

Prefeituras têm 20 dias úteis para informar se as recomendações foram adotadas (Foto: Divulgação / Ascom MPF)

O Ministério Público Federal (MPF) enviou uma recomendação a 30 municípios paraenses para que os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) sejam centralizados em uma única conta bancária, titularizada pelas Secretarias Municipais de Educação (Semed). A recomendação visa ao aumento da segurança, uma vez que ela garante que o dinheiro seja totalmente rastreável e aplicado corretamente no ensino.

O prazo das prefeituras para informar se a recomendação será acatada e indicar quais medidas serão adotadas é de 20 dias úteis. Além disso, o prazo para os municípios comprovarem a regularização das contas bancárias e do cadastro dos gestores responsáveis junto às instituições financeiras é de 30 dias úteis.

Os 30 municípios que receberam as recomendações são:

  • Floresta do Araguaia;
  • Itupiranga;
  • Nova Ipixuna;
  • Pau D'Arco;
  • Piçarra;
  • São Domingos do Araguaia;
  • São Geraldo do Araguaia;
  • Sapucaia;
  • São João do Araguaia;
  • Tucumã;
  • Água Azul do Norte;
  • Canaã dos Carajás;
  • Conceição do Araguaia;
  • Cumaru do Norte;
  • Curionópolis;
  • Bannach;
  • Abel Figueiredo;
  • Bom Jesus do Tocantins;
  • Brejo Grande do Araguaia;
  • Eldorado dos Carajás;
  • Ourilândia do Norte;
  • Palestina do Pará;
  • Parauapebas;
  • Redenção;
  • Rio Maria;
  • Rondon do Pará;
  • Santa Maria das Barreiras;
  • Santana do Araguaia;
  • São Félix do Xingu;
  • Xinguara.

Recomendações

Assinada pelo procurador da República Onésio Soares Amaral, a recomendação inclui que os gestores municipais devem confirmar se as contas bancárias do Fundeb estão vinculadas ao CNPJ do órgão responsável pela educação, isto é, a Semed.

Outro destaque é a proibição de transferir os recursos do Fundeb para outras contas das prefeituras ou sacar os valores em espécie, pois as verbas destinadas à educação não devem se misturar com o caixa comum dos municípios.

Para ajudar na fiscalização, o MPF orienta também que as contas devem ser mantidas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, além de a movimentação financeira precisar ser realizada exclusivamente por meio eletrônico. Por fim, a recomendação ainda dita que os montantes financeiros devem ser creditados diretamente na conta dos fornecedores ou dos profissionais da educação.

Parceria

O MPF atua de forma conjunta com o Tribunal de Contas da União (TCU), por meio da Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em Geral do MPF (1CCR/MPF), que utiliza dados do Sistema Informatizado de Auditoria em Programas de Educação (Sinapse), uma ferramenta desenvolvida pelo TCU. A análise indicou que os municípios precisam adequar a titularidade das contas bancárias para cumprir as regras de rastreabilidade do dinheiro público.

A partir do projeto Sinapse, é possível realizar auditorias contínuas e remotas, as quais garantem que o investimento público chegue às instituições de ensino e aos profissionais da área. Os órgãos de controle cruzam dados para identificar falhas na aplicação dos recursos e prevenir desvios.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

recomendação do mpf

cidades

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

CALOUROS

Repescagem UFPA: veja a lista dos convocados na 2ª chamada do Processo Seletivo 2026

A relação completa dos aprovados está disponível no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps) e no portal do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac)

12.02.26 9h10

LOGENVIDADE

Após completar 100 anos com saúde, paraense de Nova Timboteua relembra histórias de sua vida

Com centernário recém-completado, o aposentado Raimundo Freitas é um exemplo de vitalidade e vida saudável

08.02.26 10h00

ABANDONO

Praças históricas do centro de Belém estão abandonadas e inseguras, denunciam moradores

Na Praça do Relógio, urubus dividem espaço com homens e mulheres em situação de rua

08.02.26 8h00

TRÂNSITO

Fiscalização na Arthur Bernardes autua mais de 40 motoristas por ocupação irregular da ciclofaixa

O balanço foi divulgado pela Segbel nesta segunda-feira (9)

09.02.26 16h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda