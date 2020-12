MP teme aumento de casos da covid-19 em Mosqueiro; entenda

O Ministério Público demonstrou preocupação com a realização do Círio de Nossa Senhora do Ó, na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. O órgão emitiu uma série de recomendações à Paróquia de Nossa Senhora do Ó para evitar aglomerações durante a festividade, que ocorre neste mês de dezembro e reúne centenas de pessoas. Só na ilha, cerca de mil casos de covid-19 foram confirmados até então.

No texto, a Promotoria de Justiça pontua que é necessário cumprir os protocolos sanitários contra covid-19, especialmente o uso máscaras e distanciamento social. O MP sugere, ainda, que as procissões sejam substituídas por carreatas ou moto romarias, para diminuir o contato entre os participantes.

A paróquia deve, também, diminuir o percurso das procissões e incentivar a os fiéis a permanecer em casa, acompanhando a programação do evento pela internet. Além dessas medidas, a Promotoria recomenda que não sejam realizados shows e atrações culturais que possam gerar aglomeração.

A recomendação foi assinada na terça-feira (8), pelas promotoras de Justiça Daniela Souza Filho Moura e Ana Maria Magalhães de Carvalho, e deve ser respondida em 24h pela direção da paróquia. “Essa festividade traz muitos visitantes à cidade, o que pode elevar ainda mais a quantidade de infecções por covid-19”, justifica o documento.