Movimento no Terminal Rodoviário de Belém segue tranquilo na manhã deste sábado

Quem deixou para sair da capital paraense, na manhã deste sábado (10), encontrou movimento tranquilo no Terminal Rodoviário de Belém. Nas empresas de transporte intermunicipal, os destinos mais procurados para o segundo final de semana de julho são Salinas, Cametá e Bragança.



Maria do Carmo, 42 anos, foi uma das passageiras que passou pelo local. Com destino a cidade de Garrafão do Norte, a dona de casa conta que será a primeira viagem que fará com a filha desde o começo da pandemia. "Optei por viajar hoje porque achei um pouco mais seguro, imaginei que estivesse menos movimentado e, realmente, não está aquele sufoco que geralmente a gente vê por aqui", afirma.



Para garantir uma viagem mais tranquila, os passageiros devem ficar atentos aos horários de pico do terminal, geralmente, entre 6h e 7h, e 13h e 14h.