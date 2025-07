Movimento no Terminal de Belém cresce 35% em julho e deve passar de 100 mil passageiros

Com as férias escolares, o fluxo de passageiros nos terminais rodoviários da Grande Belém já começa a aumentar. Só no Terminal Rodoviário de Belém, a expectativa é que cerca de 20.200 passageiros desembarquem na capital entre os dias 5 e 7 de julho, primeiro final de semana do mês. A movimentação intensa reflete a projeção geral para julho, que deve ultrapassar 129 mil pessoas circulando pelo terminal, somando embarques e desembarques.

Segundo a Sinart (Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico) , estima-se que 96.200 passageiros embarquem ao longo dos cinco finais de semana de julho, enquanto outros 33.600 desembarquem no local. A média diária de circulação é de 3.500 pessoas, o que representa um crescimento de aproximadamente 35% em relação ao mesmo período de 2024.

Os destinos mais procurados dentro do estado são os balneários e cidades do litoral paraense, como Mosqueiro, Salinas, Bragança, Marudá, Colares e Vigia, muito buscados por quem pretende aproveitar o verão amazônico. Já entre os destinos interestaduais mais requisitados estão São Luís, Fortaleza, Recife, Natal e Rio de Janeiro, que atraem turistas em busca de férias prolongadas fora do estado.

A projeção para os finais de semana é a seguinte:

1º fim de semana: 20.200 embarques / 7.100 desembarques

2º fim de semana: 21.000 embarques / 7.300 desembarques

3º fim de semana: 22.300 embarques / 7.800 desembarques

4º fim de semana: 19.200 embarques / 6.700 desembarques

5º fim de semana: 13.500 embarques / 4.700 desembarques

Ananindeua

No Terminal Rodoviário de Ananindeua, o cenário também é de alta movimentação. A expectativa é de 62.600 passageiros circulando durante o mês de julho, com 46.400 embarques e 16.200 desembarques. A média diária é de 1.700 pessoas.

Veja os dados previstos para cada fim de semana:

1º fim de semana: 9.600 embarques / 3.300 desembarques

2º fim de semana: 10.000 embarques / 3.600 desembarques

3º fim de semana: 9.600 embarques / 3.300 desembarques

4º fim de semana: 9.000 embarques / 3.200 desembarques

5º fim de semana: 8.200 embarques / 2.800 desembarques

A administração dos dois terminais orienta que os passageiros cheguem com antecedência mínima de uma hora ao local de embarque e reforça a importância do uso de documentos pessoais e identificação de bagagens, principalmente para quem viaja com crianças.