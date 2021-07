Movimento na BR-316 segue tranquilo. Previsão é que fluxo de veículos aumento durante a tarde

Na manhã deste primeiro domingo de julho (04), o fluxo de veículos está dentro da normalidade, na avenida BR-316. Mais cedo, por volta das 5h30, os agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) observaram um grande movimentação de ciclistas e motociclistas, na saída da cidade. Um acidente foi registrado na via, neste domingo, sem vítimas.

A previsão dos agentes é que fluxo em direção a Belém aumente às 14h, com retorno dos moradores da capital que foram passar o primeiro final de semana das férias escolares nos principais balneários do Estado.

No terminal de Ananindeua, agentes do Detran junto com a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon-PA) fazem a fiscalização dos equipamentos de segurança dos veículos que saem com os passageiros. A maioria dos viajantes está indo visitar a cidade natal, no interior do Estado.