Movimento foi intenso em parques e praças de Belém

Com a proibição de eventos de final de ano em algumas cidades do interior do Estado, locais públicos da capital tiveram movimentos consideráveis na manhã do último domingo de 2020. Famílias aproveitaram a manhã ensolarada para fazer passeio em grupo.

A Praça Batista Campos teve movimento moderado ao longo da manhã, não chegando a ficar lotada, mas com forte presença de famílias com crianças, praticantes de esportes de corrida e caminhada, assim como pessoas que passeavam com animais de estimação.

Mesmo com o movimento considerável, a venda de água de coco, característica marcante do local, e que sofreu bastante no início da pandemia por falta de clientes, já sente uma queda no movimento com o período do final de ano. Caio Paes, vendedor de um dos quiosques do local, destaca que, apesar da baixa, a atividade tem se reinventado.

Domingo foi de passeios (Filipe Bispo / O Liberal)

“Em reta de final de ano é assim, essa galera que veio à praça é a que ficou em casa, e quem não viajou no feriado. Então, em relação aos outros domingos, o movimento está bem baixo. Mas a venda não teve queda tão grande, até porque a gente não depende somente da praça, a gente tem trabalhado, na verdade, mais no drive thru: o pessoal chega e pede no carro, e leva”, conta.

Parque Utinga foi bastante procurado este domingo (Filipe Bispo / O Liberal)

Aglomerações no Utinga



Outro local que teve grande movimentação na manhã do domingo foi o Parque Estadual do Utinga, mas uma questão incomodou alguns dos visitantes. Com lotação reduzida, o local passou a ter controle de entrada, gerando filas de carros, pedestres e ciclistas do lado de fora.

Um visitante que prefere não ser identificado, reclama que as aglomerações do lado de fora invalidam os cuidados do lado dentro. “Percebi que aumentou o público, porque antes não tinha concentração na pista de caminhada, e nem retenção na entrada, que eu acho horrível e até muito perigoso”, pontua.

Domingo de sol animou visitantes do Utinga (Filipe Bispo / O Liberal)

“Quando eles acham que encheu aqui [no parque], fazem a retenção, e fica uma aglomeração muito grande ali fora, que acho que está descumprindo as normas”, explica.

Thamiris Quaresma, 24, e Vivian Paixão, 12, também reclamaram das medidas de segurança adotadas na entrada do Parque, alegando terem se sentido inseguras nas aglomerações. As duas visitavam o parque com a família e crianças.