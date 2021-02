Movimento Espírita Paraense promove programação durante o Carnaval

Crianças, jovens e adultos de Belém e de outras cidades paraenses aproveitarão este final de semana e o feriado do Carnaval para participar do Encontro Intensivo do Movimento Espírita Paraense (Eimep), cuja programação, toda online por causa da pandemia da covid-19, começará neste sábado (13).

O primeiro momento do Encontro será o Eimep Criança, destinado aos cidadãos e cidadãs de 3 a 11 anos de idade, com uma séria de atividades lúdicas relacionadas ao tema central "Jesus, a Conexão de Amor".

O evento é uma iniciativa da União Espírita Paraense (UEP) e prosseguirá até o dia 16 deste mês. Os participantes inscritos puderam escolher as salas temáticas para acompanhar explanações e atividades.

Atrações

Após o Eimep Criança, que terminará ainda neste sábado, ao final de cada dia do Eimep haverá uma live aberta ao público no canal do Encontro no YouTube. Essa culminância deste domingo (14), às 18 horas, contará com a palestrante Eulália Buena, convidada para o evento.

Na segunda-feira (15), será realizada a Culminância Arena Jovem, às 18 horas. Já na terça-feira (16), será a vez da culminância com o palestrante Jorge Elarrat.

Entre os temas a serem aborados no Eimep 2021 estão "As Bem-Aventuranças", "O Maior Mandamento", "Amor ao próximo e o exercício do perdão", "Trabalho Cristão" e "O Caminhar com Jesus".

