Movimento em postos de vacinação foi intenso nesta segunda-feira (4)

A semana começou com a retomada da campanha de vacinação em Belém. Nesta segunda-feira (4) foi a vez dos nascidos entre 1990 e 2000 serem convocados para receber a 2º dose da vacina Astrazeneca contra a Covid-19, nos 25 postos distribuídos pela cidade.

Um dos pontos bastante procurado durante todo o dia foi a Casa de Plácido, no bairro de Nazaré. Voluntários que estão atuando no local afirmam que a movimentação foi mais intensa pela parte da manhã, ficando mais tranquila a partir do horário do almoço. Para o público, o atendimento estava sendo feito de forma rápida, demorando em média 15 minutos, entre cadastramento e aplicação.

Quem escolheu ir até lá para receber o imunizante foi Ariana Freitas, nascida em 1991. Muito emocionada, a jovem relembrou os momentos difíceis que viveu enquanto esteve contaminada pelo coronavírus. “Eu peguei o vírus em abril e fiquei muito mal, mas é com orgulho que graças a Deus eu estou aqui e não perdi ninguém da minha família. Por ser aqui na Casa de Plácido eu estou me sentindo muito abençoada”, afirmou.

Nascido em 1996, André Souza comemorou o momento em memória aos sete familiares que perdeu para a doença. “Esse é um momento de realização que todos deveriam viver em respeito aqueles que não tiveram a mesma oportunidade. Eu acredito que o pior é ficar sem se vacinar, quem se imuniza de certa forma está fazendo algo para combater a Covid-19”, pontua.

A aplicação da 2ª dose representou alivio para Ana Caroline Viana, também nascida em 1996. “Mesmo que eu ainda não esteja 100% imunizada, tenho certeza que essa vacina vai me proteger mais que os outros cuidados que estamos tendo”.

Na semana que antecede o Círio, Ana Caroline torce para que as pessoas tenham consciência na hora de festejar a data. “Eu espero que todo mundo tenha cuidado, se a gente não se prevenir não adianta ter fé”, destaca.