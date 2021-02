Movimento é tranquilo para vacinação de idosos de 83 anos em Belém

O sapateiro aposentado Adriano Lopes, de 83 anos, acordou cedo. Depois de semanas esperando, finalmente receberia a primeira dose da vacina contra a covid-19. Na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, ele amenizou a ansiedade dos meses em que esteve confinado por conta da pandemia ao receber o antígeno. “Todo dia eu olhava a televisão pra saber quando ia chegar minha vez. Agora quero ir ali em Mosqueiro dar uma ‘espiada’, né?”, disse, logo após ser vacinado.

Lopes é um dos três mil idosos nascidos em 1938 que receberão a aplicação da primeira dose nesta terça-feira (23), data estipulada pela Prefeitura de Belém para a vacinação dos que completam 83 anos em 2021. A ação ocorre até as 17h em 14 pontos determinados pela Secretaria Municipal de Saúde. “Agora vou esperar a minha segunda dose.”

Adriano Lopes: "Todo dia eu olhava a TV pra saber quando seria minha vez" (Igor Mota/O Liberal)

Na Aldeia Amazônica, onde ele foi vacinado, o movimento é bastante tranquilo.

A ação voltada para os nascidos em 1938 ocorre apenas nesta terça-feira. Para receber a dose do imunizante, as pessoas devem apresentar o RG ou certidão de nascimento, cartão SUS (opcional), CPF e comprovante de residência de Belém.

Os idosos com idade a partir de 83 anos com dificuldade de mobilidade poderão ser vacinados em casa, após a realização do cadastro no site https://sistemas.belem.pa.gov.br/belemvacinada ou nas Unidades Básicas de Saúde.

Já as pessoas que têm 84 e 85 anos ou mais, terão mais uma chance para receber o imunizante nos pontos que serão montados. A Sesma informou ainda que, com a primeira dose, até o momento, já foram imunizadas 42.040 pessoas em Belém.

Postos de vacinação:

1) Universidade Federal do Pará (UFPA - Campus Guamá), Rua Augusto Corrêa, 01, bairro do Guamá-Drive-thru e a pé;

2) Escola de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Avenida José Bonifácio, nº 1289, Guamá – Drive-thru e a pé;

3) Universidade da Amazônia (Unama), Avenida Alcindo Cacela, nº 287 – Drive-thru e a pé;

4) Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz), Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto- Drive-thru e a pé;

5) Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra) , Avenida Gentil Bitencourt, nº 1144, bairro de Nazaré - Drive-thru e a pé;

6) Aldeia Amazônica , avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira - Drive-thru e a pé;

7) Ginásio Mangueirinho , avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão - Drive-thru e a pé;

8) Colégio do Carmo , Travessa Dom Bôsco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

9) Escola Rotary, Rua Lauro Malcher, nº 279, na Condor;

10) Cassazum, Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco - Drive-thru e a pé;

11) Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças, praça Pio XII, nº 148, Distrito de Icoaraci;

12) Fundação Escola Bosque (Funbosque), Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

13) Unidade Municipal de Saúde (UMS) Maracajá, travessa Siqueira Mendes, nº 1132, Distrito de Mosqueiro; e

14) UMS Carananduba, na praça Carananduba, Distrito de Mosqueiro.