Movimento é tranquilo no primeiro dia de vacinação de idosos de 84 anos

Até a metade da manhã desta quarta-feira (17) mais de 300 pessoas já haviam sido vacinadas na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, no primeiro dia disponibilizado pela Secretaria de Saúde Municipal de Belém (Sesma) para a aplicação da dose inicial do antígeno contra a covid-19 em idosos de 84 anos na capital. Apesar da alta procura, o movimento é tranquilo no local.

A vacinação segue até amanhã (18), de 9h às 17h, em 14 postos espalhados pela capital paraense. A meta da Sesma para estes dois dias é vacinar entre 5.500 e 6 mil pessoas nascidas em 1937 - ou seja, pessoas que completarão 84 anos até o final deste ano de 2021. Segundo Cláudio Salgado, diretor do Departamento de Vigilância à Saúde, 3 mil idosos devem ser vacinados ainda hoje.

Para receber a dose do imunizante, as pessoas devem apresentar o RG ou certidão de nascimento, cartão SUS (opcional), CPF e comprovante de residência de Belém.

A Sesma informa que os idosos com dificuldade de mobilidade poderão ser vacinados em casa, após a realização do cadastro no site https://sistemas.belem.pa.gov.br/belemvacinada ou nas Unidades Básicas de Saúde. Já as pessoas que têm 85 anos ou mais, que ainda não conseguiram se vacinar, poderão ser vacinados nos pontos que serão montados.

Postos de vacinação:

1)Universidade Federal do Pará (UFPA - Campus Guamá), Rua Augusto Corrêa, 01, bairro do Guamá-Drive-thru e a pé;

2) Escola de Enfermagem da UEPA, avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá – Drive-thru e a pé;

3) Unama, avenida Alcindo Cacela, nº 287 – Drive-thru e a pé;

4) UNIFAMAZ, avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto- Drive-thru a pé;

5) FIBRA, avenida Gentil Bitencourt, nº 1144, bairro de Nazaré - Drive-thru a pé;

6) Aldeia Amazônica , avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira - Drive-thru a pé;

7) Ginásio Mangueirinho , avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão - Drive-thru a pé;

8) Colégio do Carmo , travessa Dom Bôsco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

9) Escola Rotary, rua Lauro Malcher, nº 279, bairro da Condor;

10) Cassazum, avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco - Drive-thru a pé;

11) Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças, praça Pio XII, nº 148, Distrito de Icoaraci;

12) Funbosque, avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

13) UMS Maracajá, travessa Siqueira Mendes, nº 1132, Distrito de Mosqueiro;

14) UMS Carananduba, na praça Carananduba, Distrito de Mosqueiro.