Movimento é considerado calmo em Outeiro, neste domingo

Na manhã deste domingo,4, as praias do Outeiro apresentaram pouco movimento na faixa de areia. Para comerciantes da Praia Grande e agentes de segurança, a expectativa é que a presença dos veranistas seja mais intensa a partir da próxima semana.

Por causa da pandemia do coronavírus, além do protetor solar e do óleo para pegar aquele bronzeamento do verão, alguns frequentadores da Praia Grande não esqueceram das máscaras de proteção e do álcool gel, além é do distanciamento dos demais frequentadores do espaço, com guarda-sóis afastados uns dos outros.

Sandra Souza, de 46 anos, saiu às 8h de sua residência no bairro de Águas Lindas para aproveitar o domingo com os amigos onde ela trabalha em uma empresa de reciclagem. A veranista contou que prefere frequentar as prais no começo do mês de julho para evitar as aglomerações e aproveitar a tranquilidade.

“Eu vim de ônibus para me encontrar com os meus amigos, foi tudo bem tranquilo, tinha poucas pessoas na parada. Trouxe a máscara e álcool, pois é preciso se prevenir né, só tiro na hora de tomar banho na praia mesmo”, contou a veranista.

Já o pintor Erivaldo Gomes, 61 anos, aproveitou o final de semana para levantar um “dinheirinho” e ajudar nas despesas da família. O trabalhador disse há três anos costuma trabalhar como ambulante durante as férias escolares. Ele acredita que o movimento deve aumentar a partir do segundo final de semana de julho.

“Por enquanto achei o movimento bastante fraco nesse começo da manhã. Ontem, deu mais gente com certeza e eu consegui fazer um bom faturamento. Mas começo das férias sempre é assim né? Depois vai melhoras com certeza, ainda mais porque as pessoas estão se vacinado, eu mesmo já tomei a vacina”, disse o trabalhador.

Apesar do movimento estar bem abaixo do esperado pelos que trabalham na praia, em alguns pontos, principalmente nas mesas e cadeiras localizadas nas sombras, a quantidade de famílias reunidas era maior.

Há 5 anos trabalhando como garçom em um restaurante na Praia Grande, Ney Duarte, 47 anos, tem expectativas de que o movimento possa aumentar na próxima semana. Para ele, aos poucos, as “coisas estão voltando à normalidade” e a presença de clientes será maior nos estabelecimentos, em relação ao verão do ano passado.

A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Pará confirmaram as informações sobre o baixo fluxo de banhistas, por conta disso, até esta manhã, não houve nenhum registro de violência e afogamentos nas prais do outeiro nesse primeiro final de semana do mês de julho.