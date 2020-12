Movimento de saída da capital é tranquilo neste sábado (5)

O movimento em São Brás, nos pontos de saída de ônibus para Mosqueiro e Outeiro, foi bem tranquilo na manhã deste sábado (5), apesar do feriadão de Nossa Senhora da Conceição, comemorado na próxima terça-feira, dia 8 de dezembro. No caso de Mosqueiro, os passageiros aguardavam poucos minutos na fila antes de embarcar nos coletivos, que saiam assim que todos bancos ficavam ocupados. Por causa dessa calmaria, não foram observadas aglomerações dentro dos ônibus. “O movimento está bem tranquilo. Pela pandemia, a gente já esperava, tem sido assim, sem aglomeração. Até porque tem bastante ônibus e a gente conta com reforço nessa época. Geralmente ficam três, dois ônibus aqui, mas nunca fica sem ônibus. As outras empresas mandam dois ou um carro”, explicou o motorista Isac Farias.

Segundo ele, há controle também dentro dos coletivos, para evitar que eles fiquem lotados. Uma das medidas é iniciar a viagem assim que os assentos estão ocupados. “Tem duas fiscalizações do Detran no caminho, na entrada de Mosqueiro e perto do Portal”.

A Prefeitura foi procurada para comentar sobre o reforço no número de ônibus e a SeMob informou que, como não é ponto facultado, não há feriado prolongado. Portanto, nesse caso, não houve reforço nos coletivos.

O feriado de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, não é nacional e, portanto, depende de leis municipais para vigorar, como é o caso de Belém, onde a próxima terça-feira é legalmente considerada feriado. O Governo do Estado optou por facultar o expediente nos órgãos da administração pública.

Alguns passageiros foram vistos sem máscara dentro dos ônibus. Sobre isso, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) informa que em decreto municipal para conter a proliferação do novo coronavírus estão previstos o uso obrigatório de máscara nos coletivos, que devem andar - sempre que possível - com as janelas abertas. Segundo o órgão, fiscais verificam nos finais de linha e terminais se as medidas de distanciamento social e o uso de máscaras vêm sendo cumpridas. Em caso de descumprimento, a empresa é autuada. “Mas o órgão reforça que a população também deve fazer a sua parte. Muitos usuários embarcam no coletivo de máscara e depois retiram o acessório, que é fundamental para garantir a saúde em tempos de pandemia. É preciso conscientização de todos”.

Fábio Brito, de 37 anos, trabalha com suporte técnico e resolveu passar o final de semana em Mosqueiro. Ele saiu de São Brás na manhã deste sábado e retorna na segunda. Esperou cerca de dez minutos na fila. “Estou achando bem tranquilo. É porque tem essa situação que às vezes, na segunda-feira, o pessoal trabalha”.

A mesma impressão teve Marcos Paulo Silva, técnico em edificações de 46 anos. A família dele tem casa em Mosqueiro e ele costumar passear por lá. Marcos também planeja retornar na segunda-feira. “Está bem tranquilo para a véspera de um feriado enforcado. Achei incrível ter poucas pessoas aqui. Estou esperando cerca de dez minutos. Nós resolvemos não ir no outro ônibus”. Para ele, com esse movimento, é possível respeitar todas as medidas de segurança. “Principalmente porque é exigido nas barreiras e eu fico mais tranquilo”, completou.

Ainda em São Brás, a espera na parada para quem ia pra Outeiro também era tranquila e os ônibus que paravam no local com destino ao Distrito contavam com vários lugares vazios.