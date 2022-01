Movimento de retorno a Belém após o primeiro final de semana do ano ainda é tranquilo

O movimento de retorno a Belém após o primeiro fim de semana do ano é considerado tranquilo desde as primeiras horas deste domingo (2). O trânsito na rodovia BR-316 segue fluindo normalmente, com poucos pontos de lentidão. Um acidente foi registrado no início da tarde, mas o prejuízo foi apenas material, e não houve feridos.

Agentes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), que atuam na barreira de Ananindeua, informaram que desde o início da manhã o fluxo de veículos estava tranquilo. "A gente acredita que a partir de hoje à noite e principalmente amanhã é que o movimento vai começar a se intensificar. Hoje foram poucos pontos de lentidão e não houve nenhum acidente grave", disse um dos agentes.

Um engavetamento entre três veículos foi registrado no início da tarde, na altura do quilômetro 9 da BR-316. Ninguém ficou ferido. Por volta das 17h30, um pequeno ponto de lentidão se formou em Marituba, próximo a um radar semafórico, mas o trânsito seguia fluindo normalmente.

O Detran informou que segue realizando a Operação Fim de Ano até a próxima quarta-feira (5). 298 agentes de fiscalização estão mobilizados para realizar a segurança viária da população em 23 municípios.