Movimentação no Terminal Rodoviário e lentidão na BR-316 marcam chegada de julho em Belém

A movimentação no Terminal Rodoviário de Belém foi intensa na tarde desta sexta-feira (1). Por volta de 16h30, várias pessoas foram vistas com as malas prontas para curtir o primeiro final de semana de julho. Uma atendente do local disse que a agitação começou desde quinta-feira (30). Algumas passagens já aumentaram de preço, por conta da grande demanda. A previsão era que mais de mil pessoas passassem pela rodoviária no primeiro dia de julho.

Ao lado da esposa e do filho pequeno, Anilson de Sousa Evangelista, 35 anos, tinha acabado de chegar de Castanhal. O destino da viagem é para o Marajó. “Eu estou vindo de Castanhal a trabalho e amanhã vou para o Marajó, local onde moro. Agora estamos voltando para passar uns dias de folga”, contou o supervisor de uma concessionária de energia elétrica.

Os destinos mais procurados pelas pessoas foram Salinas, Cametá, Tomé-Açú, Mocajuba e Baião. Os locais tiveram mudanças nos valores entre R$ 2 a R$ 6. Para fora do Pará, os locais mais buscados foram Teresina, no Piauí; Natal, em Rio Grande do Norte e Fortaleza, no Ceará. A expectativa do Terminal é de que, entre os locais citados, apenas Natal e Fortaleza fiquem mais caros. Um outro vendedor contou que os valores de algumas viagens dentro e fora do estado devem sofrer alterações durante o decorrer de julho. Ele não especificou quais seriam.

Viajando sozinha pela primeira vez, aos 44 anos, a agente de portaria Elisângela Lopes aproveitou a chegada de julho para esfriar a cabeça e dar uma descansada em sua cidade natal no Maranhão, sem data para voltar. Ela também verificou o aumento nos preços das passagens.

“Estava precisando dar uma relaxada e aproveitei para visitar a minha família no Maranhão. É a segunda vez que estou indo lá esse ano. Comprei a passagem para Marabá e, em seguida, dou um pulo para Vila Nova, no Maranhão. Eu percebi que o valor aumento muito comparado com a última vez que viajei em março. Estou indo só. Meus filhos que são grandinhos e ficaram com a minha mãe. Vou nesse final de semana e não sei que dia volto. Vou me divertir e tirar o estresse”, comentou disse Elisângela.

A Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), entidade responsável pela administração do Terminal Rodoviário de Belém espera que destinos mais procurados no Estado sejam o distrito de Mosqueiro e os municípios de Salinópolis, Bragança, Marudá, Colares e Vigia. Já fora do território paraense, os passageiros devem optar por São Luís, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro.

Lentidão no trânsito na BR-316

Ainda no final da tarde, o trânsito na rodovia BR-316 registrou lentidão, na via sentido rumo saída de Belém. O transtorno para os motoristas começou em frente a uma faculdade particular próximo ao viaduto Coqueiro.

Operação Verão 2022

Mais de 8 mil agentes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) devem participar da Operação Verão 2022 em mais de 70 localidades do Pará.

Fiscalização nas rodovias federais durante julho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Férias Escolares 2022 nesta sexta-feira (1), no Pará. A ação vai até o dia 1º de agosto. O intuito é reforçar o policiamento e a orientação de trânsito em locais e horários de maior fluxo de veículos, incidência de acidentes graves e de crimes. Ao todo, 300 policiais participaram durante todo procedimento.