Movimentação no Aeroporto de Belém será 29% maior que em 2020

A expectativa de movimentação para o fim de ano no setor de aviação está alta. No Aeroporto Internacional de Belém - Júlio Cezar Ribeiro, a estimativa é de que entre os dias 17 de dezembro de 2021 até 3 de janeiro de 2022, cerca de 206.493 passageiros usem esse meio de transporte para aproveitar as férias escolares, feriado de natal e ano novo. É um aumento de 29%, se comparado à movimentação de 2020 registrada no mesmo período, em que 160.552 viajantes passaram pelo aeroporto.

Já os voos previstos para essa temporada são 1.537, o que representa um crescimento de 27% em relação à mesma época de 2020, em que foram registrados 1.212 viagens na capital paraense. Neste ano, para quem já está com passagens compradas, também é preciso se atentar às regras sanitárias para entrar no Brasil. O Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, emitido pelo Ministério da Saúde (MS), está com incertezas, mas outros documentos são obrigatórios.

Todos os viajantes devem preencher a Declaração de Saúde do Viajante (DSV) nas 24 horas anteriores ao embarque para o Brasil e está disponível neste link: https://formulario.anvisa.gov.br/. O exame RT-PCR não detectável (negativo) é obrigatório para todos e realizado nas últimas 72 horas antes do embarque, ou exame negativo do tipo antígeno, realizado em até 24 horas antes do embarque. As orientações estão no site: https://formulario.anvisa.gov.br/. Já para crianças menores de 12 anos e que estejam viajando acompanhadas, não é necessário apresentar o exame, mas não dispensada a obrigatoriedade para os acompanhantes a apresentação de documentos com resultado negativo ou não detectável.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)