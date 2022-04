Movimentação de saída de Belém é tranquila na manhã do Sábado de Aleluia

Durante a manhã deste Sábado de Aleluia (16), a movimentação de saída de Belém, capital paraense, via terrestre era no terminal da linha Mosqueiro/São Brás. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), os ônibus saíam em intervalos de 10 a 15 minutos. Agentes de transporte fizeram a fiscalização dos horários das viagens.

Ainda conforme as informações divulgadas pela Semob, agentes de transporte estiveram no trapiche de Icoaraci, distrito de Belém, fiscalizando e orientando a fila no local do embarque. A travessia Icoaraci/Outeiro era movimentada no desembarque em Icoaraci. Porém, as lanchas saíram para Outeiro com lotação abaixo da capacidade.

No trapiche de Icoaraci, o embarque para Cotijuba era. O navio Lady Liria saiu às 9h com a sua capacidade de lotação. Agentes de transporte da Semob fizeram a fiscalização e orientaram a fila na bilheteria e no local do embarque.