Movimentação de saída de Belém é intensa; quatro acidentes foram registrados, um deles fatal

A movimentação de veículos saindo da cidade de Belém está bastante intensa desde às 16h desta sexta-feira (9), tanto na rodovia BR-316, como na avenida Independência. Segundo informações do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), ao longo do dia foram registrados quatro acidentes e, em um deles, no início da tarde, uma pessoa morreu.

Neste segundo final de semana de veraneio, o fluxo de saída de veículos da cidade foi bem mais intenso em comparação ao primeiro, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Vários pontos de congestionamento foram registrados, principalmente no perímetro entre os quilômetros 10 e 15 da BR-316, por conta de radares semafóricos e faixas de pedestres sem a sinalização adequada.

Por volta das 13h, um grave acidente foi registrado no quilômetro 7 da rodovia. Um caminhão colidiu com uma motocicleta, e o condutor do veículo menor, que não teve a identidade divulgada, morreu na hora, sem chance de socorro. Além deste, outros três acidentes foram registrados, mas todos sem gravidade.

De acordo com dados da PRF, somente nestes nove primeiros dias do mês de julho, 23 acidentes graves foram registrados nas estradas paraenses, e sete pessoas morreram. Para tentar conscientizar os motoristas, a corporação tem realizado ações educativas, como a que ocorreu hoje em Benevides, no quilômetro 18.

"É um projeto nosso chamado Cinema Rodoviário, onde a gente fez uma palestra para vários condutores sobre cinto de segurança, ultrapassagem em local proibido e uso do celular enquanto dirige. Amanhã, vamos fazer pela manhã, até às 13h, este mesmo trabalho, para reforçar ainda mais essa ação educativa que a gente tem feito", explicou o policial rodoviário federal Salim Junes.