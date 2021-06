Movimentação de saída de Belém é calma neste dia que sucede o feriado de Corpus Christi

Na manhã e no começo da tarde desta sexta-feira (4), que sucede o feriado de Corpus Christi, a movimentação de saída de Belém, capital paraense, via terrestre, era calma tanto no Terminal Rodoviário de Belém, em São Brás, como na BR-316, rodovia federal, que começa em Belém e termina em Maceió (AL), e dá acesso a diversas praias e balneários do estado do Pará.

Por volta das 12h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a movimentação era considerada normal, isto é, como uma sexta-feira comum, com trânsito de veículos fluindo bem, sem congestionamentos.

A PRF destaca que a situação estava diferente do dia do feriado, quinta (3), quando a rodovia teve movimentação bem mais intensa. Até o quilômetro 18, em Marituba, a BR-136 é de responsabilidade do Governo do Estado, por meio do Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

No terminal rodoviário a circulação de pessoas era lenta

Também no Terminal Rodoviário da cidade a movimentação de pessoas era considerada muito calma por gerentes e vendedores de passagens de ônibus e de vans.

A Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico em Belém (Sinart), que administra o espaço, informou que a expectativa é que 3.500 passageiros embarquem este final de semana.

Ainda segundo a Sinart, as localidades mais procuradas pelos passageiros são no Pará, como Mosqueiro, na Região Metropolitana, e Marudá, Salinas e Bragança, no nordeste do Estado.

Segundo Sérgio Conceição, responsável pela bilheteria da empresa Boa Esperança, que vende passagens de ônibus para dentro e fora do Estado, a movimentação era fraca no Terminal.

“Por enquanto, está muito tranquilo, estamos com apenas 80% da frota e as vendas estão bem fracas. Para fora do Estado, as pessoas vão mais para São Luís (MA), Parnaíba (PI), Imperatriz (MA) e Pinheiro (MA. Para dentro do Pará é Salinas, mas estão com carros saindo com lotação baixa de 40%”, lamenta.

Na opinião do Sérgio Conceição, a situação só pode melhorar com o avanço da vacinação contra a covid-19 junto à população. “Se vacinarem mais, talvez melhore mais a saída e entrada das pessoas pelo Terminal. Não existe outra solução”, afirma o gerente do box da empresa.

Um dos poucos passageiros esperando para embarcar às 13h era o vigilante Juvenal de Souza, 62 anos, que já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. “Sou de Teresina (PI), estou vindo de Macapá (AP) e estou indo para Bacabal (MA), para visitar um amigo. De lá, vou também para Teresina. Como sou autônomo, dá para viajar mesmo que não sejam férias. Tenho que ir porque tenho saudades e tem 21 anos que não vou por lá”, conta o homem, que receberá a segunda dose em julho e retornará em 30 dias para Belém.