Movimentação continua intensa nos shoppings de Belém na semana do Natal

Faltando menos de uma semana para o Natal, a movimentação se intensifica nos shoppings de Belém. Um deles, localizado na avenida Centenário, superou pelo sétimo mês consecutivo as vendas de 2019, com crescimento de 29% em novembro de 2021 com projeções positivas para a última semana antes do Natal. De acordo com o superintendente do shopping, Boby Munhoz, o crescimento foi impulsionado pelo setor de vestuário, calçados, artigos eletrônicos e as âncoras.

“Para estimular a recorrência do fluxo de pessoas, o Shopping voltou com suas grandes atrações como a tradicional Chegada do Papai Noel, com banda de fanfarra, apresentações infantis e chuva de balões no mall. Os eventos voltaram, mas o cuidado com o conforto e segurança dos nossos clientes continuam, todas as atrações seguem os protocolos de biossegurança", explicou Boby.

Ao lado do marido e das duas filhas, a dona de casa, Terezinha Kouri, decidiu tirar o domingo para fazer as compras de Natal e não teve como não perceber a alta no valor dos produtos de vestiários e calçados. “Nós sentimos bastante o aumento das compras de Natal esse ano, inclusive a própria alimentação que fazemos. Mas como sempre, temos aquele jeitinho brasileiro de parcelar as contas e aí vai dando tudo certo para comprar o presente dos filhos, da família e do amigo invisível”, destacou.

Aumento que também foi sentido pela professora, Flávia Santos, que também se impressionou pelas grandes filas no último domingo antes do Natal. “Nós sentimos um preço mais elevado como em todas as áreas deste ano complicado, mas ainda consegui fazer minhas comprinhas de Natal. Nesses últimos dias, eu senti um grande aumento na movimentação aqui no shopping pois moro aqui do lado e venho sempre durante a semana”, afirmou.

O vendedor de uma loja de óculos, Guilherme Rodrigues, disse respirar aliviado com essa segunda quinzena de dezembro. “Logo no começo do mês de dezembro nós ficamos bastante assustados porque o movimento estava muito fraco, foi contra nossas expectativas. Mas agora as vendas deram um grande salto e nossa projeção é que nessa última semana vamos bater nossas metas”, celebrou.

Serviço:

- Shopping Bosque Grão Pará (20/12 a 23/12)

Funcionamento: 9h as 23h

- Shopping Pátio Belém (19/12 a 23/12)

Funcionamento: 9h as 23h

- Shopping Boulevard (19/12 a 23/12)

Funcionamento: 10h as 23h

- Shopping Metrópole (19/12 a 23/12)

Funcionamento: 9h as 23h

- Parque Shopping (19/12)

Funcionamento: 10h as 23h