Motoristas enfrentam fila e sol para serem atendidos no Detran

Motoristas reclamam das filas para ser atendidos na sede do Detran, em Belém. E, com ou sem pandemia, eles dizem que o problema continua o mesmo. Na manhã desta sexta-feira (4), uma fila se formou na avenida Mangueirão. Eram os condutores esperando sua vez de acessar o pátio do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA), para que pudessem, então, começar a ser atendidos. Veja:

Thiago Maia Santos, que faz frete e tem 39 anos, chegou ao local às 8h. A previsão é que fosse atendido às 9h. Mas esse prazo não seria respeitado. “Era pra ser 9h. Mas tem uns 15 carros na minha frente. E, atrás, tem bem uns 30”, afirmou ele às 9h50.

Ele aguardava a vez de fazer a vistoria para mudar o documento do carro – Thiago comprou o veículo. “Pra começar, é o seguinte: isso nunca foi de outra forma. Esse descaso apenas se agravou pela pandemia”, disse. “O Detran tem um pátio imenso. Mas a gente fica aqui, sem cobertura (para se proteger do sol), sem assento (um lugar para os motoristas sentarem. Acho que eles pensam que, por a gente estar no carro, tem que ficar veículo”, contou.

Na hora da entrevista, Thiago disse que ainda dava para aguentar o sol. “Mas quem vai ficar até meio-dia (quando o calor estiver mais forte) vai ficar desprotegido”, afirmou. “Isso é uma falta de respeito. Tudo no Detran é pago. Nada é de graça. A gente devia ser mais bem tratado. Quando a gente paga tem que ser atendido”, acrescentou.

Thiago disse que, após a vistoria, ainda teria que enfrentar outra espera, já dentro do prédio, para fazer o pagamento do serviço. “Lá dentro, vou enfrentar outra fila, para pagar boleto”, disse. Para se proteger do novo coronavírus, ele estava usando máscara e, também, álcool em gel.

“Isso nunca foi de outra forma. Esse descaso apenas se agravou pela pandemia. O Detran tem um pátio imenso. Mas a gente fica aqui, sem cobertura, sem assento. Isso é uma falta de respeito. Tudo no Detran é pago. Nada é de graça. A gente devia ser mais bem tratado. Quando a gente paga tem que ser atendido”, diz Thiago Maia Santos, que trabalha com frete

'A gente fica perto um do outro. É o jeito', lamenta motorista



Thiago também contou que, há dez dias, esteve no Detran e a vistoria foi remarcada para esta sexta-feira. E observou que, naquela ocasião, não viu álcool em gel nas dependências do prédio e nem observou as cadeiras sendo higienizadas.

Repositor em supermercado, Jhony Souza, 35 anos, também chegou às 8 horas. E estava na fila. Foi fazer o primeiro emplacamento da moto dele. Disse que a previsão era ser atendido às 9 horas. Depois, um outro atendimento, mas marcado para as 12 horas. “Era para ser um horário único”, disse.

Sobre a aglomeração, ele disse que os motoristas acabam ficando próximos uns dos outros. “Fica perto um do outro. É o jeito”, lamentou. Jhony afirmou que o certo seria os condutores serem atendidos dentro do prédio, ficando separados, para, assim, manter o distanciamento físico entre os motoristas. Usando máscara, ele disse que, na melhor das hipóteses, deverá deixar o prédio do Detran às 13 horas. Ou seja, perderá toda a manhã para conseguir ser atendido. E acrescentou que, pela internet, fez o agendamento de atendimento na semana passada.

Pátio fechado: Detran cita agendamento como solução. Motoristas rebatem (Fábio Costa)

Detran cita agendamento e fala em 'mudança de cultura'



A redação integrada de O Liberal já solicitou um posicionamento do Detran sobre as reclamações. Em nota, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) disse que "uma das medidas para melhor controle e prevenção à pandemia de covid-19 é o agendamento prévio obrigatório dos seus serviços, com hora marcada".

O órgão disse também que credenciou empresas de vistoria na capital e no interior para dar comodidade aos usuários. "O Detran entende que o agendamento é uma mudança de cultura para a população e lembra os condutores de que não é necessária a chegada muito antes da abertura dos trabalhos, às 9h. A recomendação é chegar 20 minutos antes do horário agendado para ser atendido. O órgão informa ainda que todos os seus servidores recebem materiais de proteção, como máscaras e álcool em gel, além da higienização de suas dependências ser feita periodicamente".